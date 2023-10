63 ações recomendadas para investir em outubro; VALE3 e ITUB4 estão na lista

As ações da Vale (VALE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de outubro. Os papéis da companhia estão presentes em 9 das 12 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre a mineradora, os analistas da Ágora afirmaram que embora as incertezas permaneçam, os preços do minério de ferro estão novamente se aproximando dos US$ 120/tonelada, sinalizando que a dinâmica do mercado físico é saudável. Dessa maneira, eles acreditam que a companhia pode cumprir suas metas de produção e que a Vale tem uma visão realista de que a produção siderúrgica chinesa atingiu níveis máximos, mas que outras regiões como o Sudeste Asiático, a Índia e economias emergentes deverão preencher a lacuna da demanda.

"Em paralelo, se as discussões em torno da exploração das cavidades e licenciamento ambiental forem resolvidas aqui no Brasil (o que parece estar no caminho certo, especialmente tendo em conta o perfil mais profissional da Vale), vemos espaço adicional para o crescimento da produção. Por último, em termos de valuation, as ações são negociadas com múltiplo EV/EBITDA para 2024 muito descontado em relação aos seus pares globais (em torno de 25%), ao mesmo tempo em que oferecem um rendimento de 14% (considerando dividendos e recompras)."

Na segunda colocação aparecem as ações do Itaú Unibanco, com 7 indicações. Sobre (ITUB4), o BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), afirmou que o banco reportou resultados sólidos no segundo trimestre, com a qualidade do ativo sob controle e índices de capital fortes, que levarão a uma proporção de payout maior já no segundo semestre.

"Com 21% de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE), o Itaú continua superando seus pares privados por uma ampla margem, o que esperamos que continue nos próximos anos, levando a uma expansão de múltiplos em comparação com outros bancos incumbentes. Negociando a 7,0x P/L 2024E, reiteramos nossa recomendação de compra".

Na terceira colocação aparecem empatadas as seguinte ações: Prio (PRIO3), WEG (WEGE3) e Totvs (TOTS3). Veja ranking competo abaixo:

Ação Recomendação Vale (VALE3) 9 Itaú Unibanco (ITUB4) 7 Prio (PRIO3) 4 WEG (WEGE3) 4 Totvs (TOTS3) 4 Sabesp (SBSP3) 3 Localiza (RENT3) 3 Petrobras (PETR4) 3 Banco do Brasil (BBAS3) 3 BB Seguridade (BBSE3) 3 Eletrobras (ELET3) 3 São Martinho (SMTO3) 3 Multiplan (MULT3) 3 Assaí (ASAI3) 2 Copel (CPLE6) 2 EcoRodovias (ECOR3) 2 Eletrobras (ELET6) 2 ABC Brasil (ABCB4) 2 Direcional (DIRR3) 2 Isa CTEEP (TRPL4) 2 Klabin (KLBN11) 2 Equatorial (EQTL3) 2 Suzano (SUZB3) 2 Copasa (CSMG3) 2 Porto Seguro (PSSA3) 2 Taesa (TAEE11) 2 Vivara (VIVA3) 2 JHSF (JHSF3) 1 Natura (NTCO3) 1 Caixa Seguridade (CXSE3) 1 Grupo Mateus (GMAT3) 1 ETF QBTC11 (QBTC11) 1 IVVB11 1 M.Dias Branco (MDIA3) 1 Hapvida (HAPV3) 1 Mercado Livre (MELI34) 1 Rumo (RAIL3) 1 Alliar (AALR3) 1 Grandene (GRND3) 1 Simpar (SIMH3) 1 Taurus (TASA4) 1 Telefônica Vivo (VIVT3) 1 Engie (EGIE3) 1 Hidrovias (HBSA3) 1 Smart Fit (SMFT3) 1 Soma (SOMA3) 1 Aliansce (ALSO3) 1 Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3) 1 JBS (JBSS3) 1 Rede D'or (RDOR3) 1 Copel (CPLE6) 1 Direcional (DIRR3) 1 Auren (AURE3) 1 Odontoprev (ODPV3) 1 SLC Agrícola (SLCE3 ) 1 Cyrela (CYRE3) 1 3R Petroleum (RRRP3) 1 Bradesco (BBDC4) 1 Gerdau (GGBR4) 1 Hypera (HYPE3) 1 Lojas Renner (LREN3) 1 Marfrig (MRFG3) 1 Vibra (VBBR3) 1

Ágora Investimentos

Ação excluída: Rede D'or

Ação incluída: Sabesp

Ação Peso (%) Assaí (ASAI3) 10 Copel (CPLE6) 10 EcoRodovias (ECOR3) 10 Eletrobras (ELET6) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JHSF (JHSF3) 10 Natura (NTCO3) 10 Prio (PRIO3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Vale (VALE3) 10

BB Investimentos

Ação excluída: B3, Rede D'or e Simpar

Ação incluída: Caixa Seguridade, Isa CTEEP e WEG

Ação Peso (%) ABC Brasil (ABCB4) 10 Caixa Seguridade (CXSE3) 10 Direcional (DIRR3) 10 Grupo Mateus (GMAT3) 10 Isa CTEEP (TRPL4) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Localiza (RENT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

Benndorf Research

Ação excluída: JBS, Irani, Simpar, WIZ e São Martinho

Ação incluída: M. Dias Branco, IVVB11, BB Seguridade e QBTC11

Ação Peso (%) ABC Brasil (ABCB4) 12 Banco do Brasil (BBAS3) 12 BB Seguridade (BBSE3) 16 ETF QBTC11 (QBTC11) 5 IVVB11 12 Klabin (KLBN11) 12 M.Dias Branco (MDIA3) 2 Petrobras (PETR4) 12 Sabesp (SBSP3) 6 Vale (VALE3) 11

BTG Digital

Ação excluída: Lojas Renner e MRV

Ação incluída: Equatorial e Totvs

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 10 Eletrobras (ELET3) 10 Equatorial (EQTL3) 10 Hapvida (HAPV3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Mercado Livre (MELI34) 15 Petrobras (PETR4) 10 Rumo (RAIL3) 10 Totvs (TOTV3) 10 Vale (VALE3) 10

CM Capital

Ação excluída: Alliar, Eletrobras, Grandene, Itaú Unibanco, Klabin, Simpar, São Martinho, Taurus e Telefônica Vivo

Ação incluída: Bradespar, CSN Mineração, Itaúsa, JBS, Raia Drogasil, Cielo, Gerdau, Locaweb e Vale

Ação Peso (%) Alliar (AALR3) 10 Eletrobras (ELET6) 10 Grandene (GRND3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Klabin (KLBN11) 10 Simpar (SIMH3) 10 São Martinho (SMTO3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Taurus (TASA4) 10 Telefônica Vivo (VIVT3) 10

Genial Investimentos

Ação excluída: Aliansce Sonae, Ecorodovias e Vale

Ação incluída: Eletrobras ON, Grupo Soma e Taesa

Ação Peso (%) Copasa (CSMG3) 10 Eletrobras (ELET3) 10 Engie (EGIE3) 10 Hidrovias (HBSA3) 10 Porto Seguro (PSSA3) 10 Prio (PRIO3) 10 Smart Fit (SMFT3) 10 Soma (SOMA3) 10 Taesa (TAEE11) 10 Weg (WEGE3) 10

Guide

Ação excluída: Simpar

Ação incluída: Sabesp

Ação Peso (%) Aliansce (ALSO3) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3) 10 EcoRodovias (ECOR3) 10 JBS (JBSS3) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 São Martinho (SMTO3) 10 Vale (VALE3) 10 Vivara (VIVA3) 10

Nova Futura

Ação excluída: Simpar

Ação incluída: WEG

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 10% Isa CTEEP (TRPL4) 10% Itaú Unibanco (ITUB4) 10% JBS (JBSS3) 10% PRIO (PRIO3) 10% São Martinho (SMTO3) 10% Suzano (SUZB3) 10% Vale (VALE3) 10% Vivo (VIVT3) 10% WEG (WEGE3) 10%

Pagbank

Ação excluída: Raia

Ação incluída: Telefônica Vivo

Ação Peso (%) Assaí (ASAI3) 10 Copel (CPLE6) 10 Direcional (DIRR3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Localiza (RENT3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Prio (PRIO3) 10 Telefônica Brasil (VIVT3) 10 TOTVS (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10

Planner

Ação excluída: BrasilAgro, BB Seguridade e Itaú Unibanco

Ação incluída: Porto, SLC Agricola e Taesa

Ação Peso (%) Auren (AURE3) 10 Copasa (CSMG3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Odontoprev (ODPV3) 10 Porto (PSSA3) 10 SLC Agrícola (SLCE3 ) 10 Taesa (TAEE11) 10 Telefônica Vivo (VIVT3) 10 Totvs (TOTS3) 10 WEG (WEGE3) 10

Santander

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cyrela (CYRE3) 7 Equatorial (EQTL3) 9 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Localiza (RENT3) 8 Multiplan (MULT3) 8 Petrobras (PETR3) 12 Totvs (TOTS3) 8 Vale (VALE3) 12 Vivara (VIVA3) 8

Terra Investimentos

Ação excluída: Suzano

Ação incluída: Vibra

Ação Peso (%) 3R Petroleum (RRRP3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Eletrobras (ELET3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Hypera (HYPE3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Marfrig (MRFG3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10 Vibra (VBBR3) 10

Desempenho das carteiras em setembro e acumulado do ano

A EXAME Invest acompanha mensalmente o desempenho das carteiras recomendadas enviadas pelas corretoras e bancos. Veja abaixo o desempenho das carteiras no mês de setembro e acumulado do ano até o mês passado:

Carteira Desempenho em setembro Planner 3,18% Genial Investimentos 2,69% Benndorf Research 2,08% Nova Futura 1,66% Ágora Investimentos 0,52% BTG Digital 0,42% CM Capital 0,21% Santander 0,07% Pagbank -0,07% Guide -0,78% BB Investimentos -0,80% Terra Investimentos -2,42% Modalmais -3,43%

Acumulado do ano