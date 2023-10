Produção industrial sobe 0,4% em agosto, aponta IBGE

A produção industrial brasileira subiu em agosto. A alta foi de 0,4%, eliminando parte da queda de 0,6% verificada no mês anterior. Apesar do avanço, a indústria não apresenta bom desempenho neste ano.

O setor acumula recuo de 0,3% em 2023, e a produção está 1,8% abaixo do patamar pré-pandemia. As informações são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta terça-feira pelo IBGE.

No acumulado nos últimos 12 meses, há uma queda de 0,1%. Analistas esperavam alta de 0,1% no mês, segundo mediana das projeções

Juros altos impactam setor

Segundo André Macedo, gerente da pesquisa, o setor industrial permanece operando em um quadro de “perde e ganha”, girando em torno do mesmo patamar. Para o pesquisador, o cenário atual da indústria pode ser explicado pela política monetária de caráter mais restritivo, a despeito de movimentos que já são feitos na redução da taxa de juros.

— Ainda temos um patamar elevado dos juros, o que afeta as decisões de consumo e também de investimentos— explica Macedo.

O que dizem os analistas?

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE caiu pelo terceiro mês consecutivo. Em setembro, cedeu 0,4 ponto, ficando em 91 pontos. Após três meses de quedas, atingiu o pior nível desde julho de 2020 (89,8 pontos).

— Apesar de uma melhora da percepção dos empresários com relação a situação atual, influenciada pela demanda externa de setores relacionados à produção de bens intermediários, isso ainda é insuficiente para que a confiança melhore no curto prazo — comenta Stéfano Pacini, economista do FGV IBRE