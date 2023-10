Dirigente do Fed afirma que outra alta pode ser necessária este ano

Loretta Mester, presidente da regional do Federal Reserve em Cleveland, disse que o banco central americano provavelmente precisará aumentar juros mais uma vez este ano, e depois mantê-los em níveis mais elevados durante algum tempo para fazer com que a inflação regresse à meta de 2%.

A dirigente do Fed disse, no entanto, que a decisão final dependerá da evolução da economia, e apontou para a desaceleração na China, a possibilidade de greve prolongada no setor automobilístico dos EUA e o risco ainda existente de paralisação do governo como fatores que podem afetar as perspectivas de inflação e crescimento.

“Suspeito que talvez precisemos aumentar a taxa básica mais uma vez este ano e depois mantê-la lá durante algum tempo, à medida que acumulamos mais informações sobre a evolução econômica e avaliamos os efeitos do aperto das condições financeiras que já ocorreu”, disse Mester segunda-feira à noite.

“Se a taxa básica precisa subir mais do que o seu nível atual e por quanto tempo a política monetária precisa permanecer restritiva dependerá de como a economia evoluir em relação às perspectivas”, disse ela em uma palestra para um grupo de líderes empresariais e advogados em Cleveland.

Mester, que este ano não está no grupo rotativo que vota nas decisões de política monetária, disse que a inflação continua elevada e que os riscos ainda são de alta, e citou o impacto dos preços do gás nos EUA.

Mester disse que alguns consumidores podem ajustar seus gastos para conseguirem pagar as parcelas de sua dívida estudantil, que serão retomadas este mês depois de mais de três anos de suspensão para ajudar os americanos a atravessarem as dificuldades da pandemia.

Mas ela não espera que isso provoque uma mudança dramática na economia.

“Definitivamente haverá pessoas que agora terão que transferir parte de seus gastos para pagar essa dívida”, disse Mester. “Isso representa uma moderação nos gastos do consumidor, mas não será uma mudança abrupta do que temos visto na economia até agora.”