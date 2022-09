Ibovespa hoje: bolsa passa a seguir queda em NY, apesar de PIB acima do esperado

O Ibovespa cedeu ao tom negativo do mercado internacional, após operar em alta nos primeiros negócios desta quinta-feira, 1, com investidores digerindo a divulgação do PIB do segundo trimestre. Bolsas de Wall Street voltaram a abrir em queda nesta manhã, estendendo as perdas para o quinto pregão consecutivo.

Ibovespa: - 0,84%, 108.606 pontos

- 0,84%, 108.606 pontos S&P 500 (EUA): - 0,97%

- 0,97% Nasdaq (EUA): - 1,48%

Aperto monetário mais agressivo pelo Federal Reserve e perspectivas recessivas para a economia americana seguem como pontos preocupação de investidores estrangeiros. A queda das bolsas americanas a um dia da divulgação do payroll de agosto mantém a cautela em bolsas do mundo inteiro, praticamente anulando a reação positiva, no Brasil, aos números da atividade local.

A economia brasileira cresceu 1,2% no segundo trimestre, segundo o IBGE, ficando acima das projeções de 0,9%. Na comparação anual, a alta foi de 3,2% ante consenso de 2,8%.

"O resultado é bom e deve elevar as projeções para 2022 uma vez que muito dos incentivos dados pelo governo se concentram no 3T como o Auxílio Brasil e a queda da gasolina", afirmou André Perfeito, economista-chefe da Necton, em nota.

Ações em destaque

Os efeitos do PIB mais forte que o esperado são sentidos, principalmente, sobre as ações de empresas mais ligadas à dinâmica interna, como varejistas e construtoras. Na ponta positiva do Ibovespa, as ações da MRV e Cyrela lideram as altas, tendo também Carrefour, Yduqs e Cogna entre as maios altas.

MRV (MRVE3): + 4,58%

Cyrela (CYRE3): + 4,10%

A melhor percepção sobre a economia brasileira também se reflete no Índice Small Caps, com menor participação de exportadoras e empresas de commodities, que avança na contramão do Ibovespa.

O principal índice da bolsa, por outro lado, é pressionado pelas ações da Vale (VALE3), que representa cerca de 12% do Ibovespa. Os papéis caem mais de 2% , tendo como pano de fundo a desvalorização de commodities no exterior. As ações da Petrobras também recuam nesta manhã, adicionando pressão negativa. O movimento acompanha a desvalorização do petróleo brent, cotado abaixo de R$ 94.

Vale (VALE3): - 2,68%

A maior queda do Ibovespa, no entanto, é liderada pelas ações do IRB, que desabam mais de 7%. A forte queda ocorre às vésperas da precificação do follow-on em que a empresa pretende captar R$ 1,2 bilhão para se enquadrar nas necessidades de capital estipuladas pela Superintendência de Seguros Privados, a Susep.