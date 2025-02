Ibovespa abre em alta em pregão pós tarifas recíprocas de Trump

A medida, chamada "Plano Justo e Recíproco"não impõe tarifas de forma imediata,mas direciona o Departamento de Comércio e outros órgãos a buscar formas de elevar as tarifas impostas a outros países, para se tornarem equivalentes às que eles cobram dos Estados Unidos. Após 180 dias, o diretor do Escritório de Orçamento do governo deverá apresentar um relatório sobre os impactos das medidas e as informações levantadas. Não há prazo definido para que as tarifas entrem em vigor. O foco, no entanto, deve ficar sobre os países com os quais os Estados Unidos tem maior déficit, o que não é o caso da economia brasileira, que importa mais dos americanos. Um dos produtos mais afetados seria o etanol. Mas o mercado acredita que o impacto seja pequeno. "Não esperamos grandes impactos no mercado nacional, pois uma pequena parcela da produção é exportada para os norte-americanos", diz o Citi em relatório. Entrevista de Lula

O mercado também repercute a entrevista que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu mais cedo, falando que o Brasil vai crescer 3,7% em 2024. "Vamos surpreender em 2025 e o Brasil continuará crescendo", disse em entrevista à Rádio Clube do Pará.

Sobre a proposta de exploração na Foz do Rio Amazonas, Lula afirmou que o país não pode abrir mão de pesquisar a riqueza que existe na Margem Equatorial. "Temos que fazer uma mediação entre contra e favor e pensar no Brasil." O presidente também disse ter certeza de que a ministra do meio ambiente, Marina Silva, jamais seria contra isso. "Queremos mostrar para o Ibama e Marina Silva que é possível fazer prospecção de petróleo", declarou.

Balanços da Porto e Usiminas

Entre as maiores baixas do dia, estão Porto Seguro (PSSA3, -1,65%) e Usiminas (USIM3, -1,53%), que divulgaram seus balanços do quarto trimestre.

A Porto teve lucro líquido recorrente de R$ 710 milhões no quarto trimestre de 2024, alta de 3% na comparação com o mesmo período de 2023. O ROE (retorno sobre o patrimônio líquido) foi de 20%, contra 23,9% um ano antes. No ano, o lucro da companhia foi de R$ 2,7 bilhões, um crescimento de 18% em relação ao ano anterior.

Já a Usiminas (USIM5) apresentou prejuízo líquido de R$ 117 milhões no quarto trimestre de 2024, revertendo o lucro líquido de R$ 975 milhões do mesmo período de 2023. O Ebitda ajustado da companhia ficou em R$ 518 milhões no último período do ano, com queda de 17% em relação ao registrado um ano antes. A receita líquida somou R$ 6,480 bilhões, queda de 4% na mesma base de comparação.

No ano, a companhia registrou lucro líquido de R$ 3 milhões, ante lucro líquido de R$ 1,6 bilhão apresentado no ano anterior. Segundo a companhia, variação entre os anos é reflexo principalmente das perdas cambiais líquidas registradas no ano.

O Ebitda ajustado consolidado totalizou R$ 1,6 bilhão no ano, 8,3% inferior em relação à 2023. De acordo com a empresa, a redução foi principalmente na unidade de Mineração, enquanto a Unidade de Siderurgia apresentou expansão de Ebitda no ano. A margem Ebitda foi de 6,2% em 2024, ante 6,3% em 2023.