Ações de estatais saltam após pesquisa indicar queda de popularidade de Lula

As ações das estatais dispararam na última hora do pregão da Bolsa nesta sexta-feira, 14. Os papéis ganharam fôlego após a divulgação da pesquisa do Datafolha, que mostrou queda na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A aprovação de Lula caiu de 35% para 24%. O resultado da pesquisa deixou o sinal ao mercado de que Lula pode ter mais dificuldade de reeleição. Depois da divulgação da pesquisa, o Ibovespa passou a subir mais de 2% e chegou aos 128 mil pontos.

Perto das 17h50, Banco do Brasil avançava 5,17%%, a R$ 28,87, e os papéis do BB Seguridade subiam 1,20%, para R$ 38,95.

Os papéis da Petrobras que já subiam com upgrade do JP Morgan para os ADRs esticaram: a Petrobras ON subia 3,96%, para R$ 40,99, e Petrobras PN avançava 3,19%, para R$ 37,48.