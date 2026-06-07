Naufrágio perto de Malta deixa ao menos 10 mortos

Ao menos dez pessoas morreram após o naufrágio de uma embarcação próxima à costa de Malta neste domingo, 7. Segundo a guarda costeira italiana, o barco transportava supostamente migrantes que haviam partido da Líbia.

De acordo com as autoridades, a embarcação levava cerca de 60 pessoas a bordo. Um barco pesqueiro que estava na região conseguiu resgatar aproximadamente 48 sobreviventes.

O naufrágio ocorreu a cerca de 45 milhas náuticas a leste-sudeste de Malta. A guarda costeira italiana informou que foi acionada pelas autoridades maltesas para participar da operação de busca e salvamento após relatos de pessoas no mar.

As buscas continuam na região do Mediterrâneo, uma das principais rotas utilizadas por migrantes que tentam chegar à Europa a partir do norte da África.

Nos últimos anos, Malta e Itália têm enfrentado sucessivos episódios de naufrágios envolvendo embarcações precárias usadas por migrantes e refugiados que atravessam o Mediterrâneo em direção ao continente europeu.

*Com informações da AFP