Governo Lula é aprovado por 36% e reprovado por 32%, diz pesquisa Datafolha

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 36% dos brasileiros, segundo pesquisa Datafolha publicada nesta sexta-feira, 11, pelo jornal Folha de S. Paulo.

O levantamento mostra que 32% dos entrevistados reprovam a gestão petista. Cerca de 29% dos brasileiros consideram o governo como regular e 2% não souberam responder.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em agosto, o cenário mostra estabilidade, com a aprovação com uma variação de um ponto percentual positivo e a reprovação com uma oscilação de um ponto negativo. A avaliação regular passou de 30% para 29%.

A aprovação de Lula está concentrada entre os mais velhos, pessoas que estudaram ensino fundamental, com renda de até dois salários mínimos e católicos.

Entre os que desaprovam a gestão petista estão os homens, com ensino superior completo, com renda de mais de 10 salários mínimos, brancos e evangélicos.

A pesquisa foi realizada entre 7 e 8 de outubro e ouviu 2.029 pessoas com 16 anos ou mais em 113 municípios, e tem uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

41% afirmam que economia piorou, enquanto 26% dizem que melhorou

O levantamento do Datafolha mostra que 41% dos entrevistados acreditam que a situação da economia do Brasil pior nos últimos meses, enquanto 26% afirmam que melhorou. Cerca de 32% dizem que a situação permanece igual.

Quando questionado sobre a própria situação financeira, 28% dizem que melhorou, 26% afirmam que piorou e 45% dizem que continuou a mesma nos últimos meses.

O cenário aponta para uma estabilidade na comparação com o levantamento anterior. O perfil do brasileiro que avalia de forma positiva ou negativa a economia do país reproduz os recortes de quem avalia de forma positiva ou negativa a gestão Lula.