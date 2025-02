Aprovação de Lula cai para 24%, menor patamar em seus três mandatos, diz Datafolha

O trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 24% dos brasileiros, segundo pesquisa Datafolha publicada nesta sexta-feira, 14, pelo jornal Folha de S. Paulo. Esse é o menor patamar de aprovação de Lula no histórico de suas três passagens pelo Palácio do Planalto.

O levantamento mostra que 41% dos entrevistados reprovam a gestão petista. Cerca de 32% dos brasileiros consideram o governo como regular e 2% não souberam responder.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em dezembro, o cenário mostra queda da aprovação e aumento da reprovação. A aprovação caiu 11 pontos percentuais em dois meses, passando de 35% para 24%. A desaprovação subiu 7 pontos percentuais, saltando de 34% para 41%.

Ótimo/Bom: 24% (35% em dezembro)

Ruim/Péssimo: 41% (34% em dezembro)

Regular: 32% (29% em dezembro)

Não sabem: 2% (1% em dezembro)

A pesquisa Datafolha foi realizada presencialmente em 10 e 11 de fevereiro com 2.007 pessoas de 16 anos ou mais em 113 cidades. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento mostra que governo vive o seu pior momento de avaliação em dois anos. A pesquisa vem após o governo sofrer com a crise da Pix e ver a inflação dos alimentos disparar.

O anúncio de uma maior fiscalização para movimentações acima de R$ 5 mil para pessoas físicas e R$ 15 mil para empresas gerou uma onda de desinformação, que fez o governo rever a medida e trocar o ministro da Secretária de Comunicação Social.

No combate a inflação dos alimentos, o governo chegou a falar em medidas, que passariam por reduzir o imposto de importação para alimentos em alta, mas assustou o mercado com a possibilidade de uma intervenção.

A declaração de Lula, que sugeriu que a população deixe de comprar produtos que estejam muito caros, também gerou memes e reclamações nas redes sociais.

A essa altura de seu governo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), principal opositor de Lula, tinha desaprovação semelhante, com desaprovação de 40%, mas a aprovação era de 31%.

Queda da aprovação entre os mais pobres e no Nordeste

A aprovação de Lula caiu em recortes da população onde historicamente o presidente tem melhor desempenho. Para pessoas que ganham até dois salários mínimos, por exemplo, a aprovação caiu de 44% para 29%. Esse grupo representa 51% da amostra populacional do Datafolha, e a margem de erro é de três pontos percentuais.

Entre as pessoas com o ensino fundamental a queda foi de 15 pontos percentuais, de 53% para 38%. A margem de erro desse recorte é de quatro pontos. No Nordeste, reduto petista, o ótimo e bom caiu de 49% para 33%.