Ibovespa opera em baixa com serviços mais fracos no Brasil e inflação nos EUA

O Ibovespa abre esta quarta-feira, 12, em baixa de mais de 1%, repercutindo os dados de serviços de dezembro, que indicaram uma desaceleração mais pronunciada da economia, e números mais fortes de inflação nos Estados Unidos.

O CPI (índice de preços ao consumidor, na sigla em inglês) avançou 0,5% em janeiro, contra expectativa de 0,3% no consenso, reforçando a mensagem mais dura passada ontem pelo presidente do Fed, Jerome Powell, que não tem pressa para voltar a cortar juros.

Logo após a divulgação do índice, o dólar chegou a ensaiar uma alta, mas opera sem direção definida.

No Brasil, na contramão, o índice de serviços recuou 0,5%, frente a uma expectativa de alta de 0,2%, mostrando que a atividade está mais fraco que o esperado.

Ibovespa hoje

IBOV: -1,66% aos 124.422 pontos

-1,66% aos pontos Dólar: 0,04% a R$ 5,790

Na agenda local, os mercados ainda acompanham a palestra de Gabriel Galípolo, às 10h, no Rio. Na manhã de hoje, em entrevista à Rádio Diário FM, de Macapá (AP), o presidente Luís Inácio Lula da Silva afirmou que "tem certeza" que o líder do BC vai "consertar a taxa de juros". "Só precisamos dar tempo a ele", ressaltou.

Com poucos ativos operando no azul, o destaque entre as baixas está Hapvida (HAPV3), que recua 5%, devolvendo alta da véspera, e Cosan (CSAN3), que saíram do índice MSCI Brazil, muito utilizado por fundos passivos para montar carteiras voltadas para o país. Vivara (VIVA3) também cede mais de 3%. continuando a queda do último pregão, com preocupações sobre governança e sobre a estratégia logística e ecommerce, após a saída do diretor de marketing, Leonardo Bichara.

Entre as blue chips, PETR4 cai 0,62% e PETR3 0,97%, enquanto VALE3 recua 0,99%.