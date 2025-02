MSCI anuncia rebalanceamento com 6 exclusões no Brasil; saiba as ações afetadas

Uma mudança no MSCI Brazil, referência para o EWZ – principal ETF de ações brasileiras negociadas nos Estados Unidos –, está mexendo com os papéis locais nesta quarta-feira, 11.

O rebalanceamento periódico da carteira, anunciado ontem à noite, teve seis exclusões de ações:

Cosan (CSAN3)

CSN (CSNA3)

Hapvida (HAPV3)

Hypera (HYPE3)

Inter (INBR32)

Stone (STCO31)

Não houve nenhuma inclusão.

Num dia já fraco para a Bolsa local, com sinais de desaceleração da economia doméstica e inflação acima do esperado nos Estados Unidos, a saída dos papéis do índice, o mais utilizado por investidores passivos para apostar no Brasil, está causando uma pressão vendedora.

Os papéis da Hapvida estão entre as maiores baixas do Ibovespa, com recuo de 7%. CSNA3 e CSAN3 caem mais de 5%, enquanto HYPE3 cai cerca de 2%. Os BDRs de Inter, por sua vez, operam em baixa de 3,5% e os de Stone são negociados próximos à estabilidade.

O peso geral do Brasil nos índice de mercados emergentes também foi reduzido, de 4,477% para 4,432% – o que leva a um reequilíbrio nos investimentos de fundos passivos. A diminuição da ponderação do Brasil também alterar a percepção global sobre o mercado brasileiro, com possíveis efeitos no preço das ações e na atratividade do país para investidores estrangeiros.