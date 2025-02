Trump e Putin iniciam negociações diretas para acabar com Guerra da Ucrânia

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e Vladimir Putin, da Rússia, conversaram por telefone nesta quarta-feira, 12, e se comprometeram a trabalhar juntos pelo fim da Guerra da Ucrânia.

"Como ambos concordaram, nós queremos parar as milhões de mortes que estão ocorrendo na guerra com a Rússia e Ucrânia. Concordamos em trabalhar juntos, de forma muito próxima", disse Trump, na rede social Truth Social.

O americano disse que as negociações incluirão visitas de um ao país do outro, e que ele iria ligar para o presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, para falar sobre a conversa com Putin e os próximos passos.

"O presidente Putin mencionou a necessidade de abordar as causas fundamentais do conflito e concordou com Trump que é possível encontrar uma solução de longo prazo através de conversas de paz — disse a jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Esta foi a primeira conversa divulgada entre os dois desde que Trump tomou posse, em 20 de janeiro. A ligação durou em torno de 90 minutos e abordou ainda outros temas, como inteligência artificial, Oriente Médio e o uso do dólar.

Quase três anos de guerra

A Guerra da Ucrânia começou em 24 de fevereiro de 2022, quando forças russas invadiram o território ucraniano. Ao declarar guerra, Putin acusou a Ucrânia de ser uma ameaça para a Rússia e chegou a dizer que o país vizinho não deveria existir, mas sim fazer parte da Rússia.

A Ucrânia conseguiu se defender, com amplo apoio financeiro e militar dos Estados Unidos e da Europa. Com isso, o país conseguiu conter o avanço russo e recuperar alguns territórios, mas não teve força para expulsar os russos por completo de seu território. Assim, a guerra entrou em um impasse, com poucos avanços. Não há dados oficiais sobre o total de vítimas, mas entidades estimam mais de 700 mil mortes desde o início do confronto.