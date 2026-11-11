Hapvida vê custo com Justiça dobrar, perde 235 mil clientes e vende hospital

O que aconteceu? A Hapvida (HAPV3) teve lucro líquido ajustado de R$ 107 milhões no terceiro trimestre, queda de 68,3% em um ano. No critério contábil, o prejuízo mais que dobrou, para R$ 118,8 milhões

teve lucro líquido ajustado de no terceiro trimestre, queda de 68,3% em um ano. No critério contábil, o prejuízo mais que dobrou, para R$ 118,8 milhões O custo com procedimentos médicos determinados pela Justiça mais que dobrou, para R$ 192,8 milhões . Os processos com perda possível, que ficam fora do balanço, somam R$ 9,1 bilhões

. Os processos com perda possível, que ficam fora do balanço, somam A operadora perdeu 235 mil beneficiários no trimestre, quase todos pelo corte de contratos deficitários e inadimplentes

no trimestre, quase todos pelo corte de contratos deficitários e inadimplentes A empresa fechou acordo para vender os imóveis de um hospital em Belo Horizonte por R$ 60 milhões

A Hapvida (HAPV3) teve lucro líquido ajustado de R$ 107 milhões no terceiro trimestre de 2026. É uma queda de 68,3% em relação aos R$ 337,7 milhões de um ano antes.

No critério contábil, a operadora registrou prejuízo de R$ 118,8 milhões, mais que o dobro dos R$ 57 milhões do mesmo período de 2025. Os números foram divulgados nesta quarta-feira, 11.

A receita líquida cresceu 3,9%, para R$ 8,08 bilhões, puxada pelos reajustes.

O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) caiu 33,5%, para R$ 496,6 milhões. A margem recuou de 9,6% para 6,1%.

Segundo a companhia, o resultado ainda reflete pouco o processo de transformação anunciado no início do ano.

"Já vemos sinais positivos na geração de caixa e na redução do endividamento, mas a recuperação é gradual", afirma o CEO, Luccas Adib.

A conta dos processos na Justiça

As despesas com contingências cíveis quase dobraram em um ano, para R$ 369,1 milhões.

Dentro delas está o sinistro judicial, que é o custo de procedimentos médicos que os clientes conseguem na Justiça. Ele subiu 131%, de R$ 83,5 milhões para R$ 192,8 milhões.

O risco vai além do que está provisionado. Os processos com perda classificada como possível, que não entram no balanço, somavam R$ 9,11 bilhões em setembro, 15% a mais que em dezembro.

A maior fatia é tributária, com R$ 5 bilhões, dos quais R$ 2,66 bilhões são cobranças de ISS feitas por prefeituras. As ações cíveis subiram 25,6%, para R$ 2,94 bilhões, e as trabalhistas subiram 33,6%, para R$ 1,17 bilhão.

Os depósitos judiciais chegaram a R$ 2,22 bilhões, alta de 28,7% desde dezembro.

Entre os casos com perda provável, os pedidos de cobertura fora do rol da ANS, como home care e tratamentos experimentais, têm provisão de R$ 261,2 milhões.

A Hapvida diz que a judicialização é um desafio de todo o setor e que trabalha para conter os impactos.

Limpeza na carteira tira 436 mil clientes em um ano

A base de planos de saúde fechou setembro com 8,43 milhões de vidas, 436 mil a menos que um ano antes.

Das 235 mil vidas perdidas no trimestre, 226 mil saíram com a revisão de contratos pouco rentáveis ou com inadimplência alta. Sem esse efeito, a perda líquida foi de 9 mil. Ainda há 702 mil vidas em avaliação.

A limpeza tem custo imediato. A empresa baixou R$ 43 milhões em recebíveis e comissões desses contratos, e a provisão para perdas com crédito subiu 41,2%, para R$ 196 milhões.

Há também o efeito run-off: a receita do cliente cancelado para de entrar, mas as contas médicas de meses anteriores continuam chegando.

Em compensação, o tíquete médio subiu 7%, para R$ 313,3 por mês.

No Índice Geral de Reclamações (IGR) da ANS, em que quanto menor, melhor, a Hapvida marcou 49,4 pontos.

Ela segue abaixo da média do setor, de 59,6, mas o índice piorou pelo terceiro trimestre seguido.

Fechamento de clínicas pesa na sinistralidade

A sinistralidade caixa, que mede a fatia da receita consumida por custos médicos, subiu 2 pontos percentuais em um ano, para 77,2%.

Além da sazonalidade do período, pesaram o sinistro judicial, com 0,7 ponto, e o fechamento de clínicas e unidades de diagnóstico ociosas, com cortes de pessoal. Esses custos somaram cerca de R$ 50 milhões, ou 0,6 ponto.

A empresa espera que a reestruturação melhore o indicador ao longo do próximo ano.

Na despesa administrativa, a reversão de R$ 48 milhões em provisões de bônus do primeiro semestre trouxe alívio em relação ao segundo trimestre.

Crédito tributário reduz o prejuízo

Antes dos impostos, o prejuízo foi de R$ 290,2 milhões.

A perda final ficou menor graças a um efeito positivo de R$ 168,4 milhões em imposto diferido, ligado principalmente a créditos fiscais da combinação com a NotreDame Intermédica. Esse benefício também está dentro do lucro ajustado de R$ 107 milhões.

O ativo fiscal diferido soma R$ 4,36 bilhões, mas R$ 3,19 bilhões desse total só devem ser aproveitados a partir de 2029.

Dívida cai no trimestre com ajuda de fornecedores

A dívida líquida fechou setembro em R$ 5,3 bilhões. São 24,7% a mais que um ano antes, mas R$ 100,9 milhões a menos que em junho.

A queda veio da recompra de debêntures com desconto e da geração de caixa, que teve ajuda de prazos mais longos para pagar fornecedores. O valor devido a eles subiu 64,5% desde dezembro, para R$ 414,4 milhões.

A alavancagem medida pelas regras das debêntures subiu de 1 vez para 1,67 vez o Ebitda, e o limite é de 3 vezes. Contando os aluguéis, chega a 2,78 vezes.

O caixa livre caiu de R$ 7,12 bilhões para R$ 5,18 bilhões em um ano. Há R$ 1,18 bilhão em amortizações de dívida até o fim de 2026.

Hapvida vende hospital em Belo Horizonte por R$ 60 milhões

A Hapvida assinou acordo para vender os imóveis do Hospital Octaviano Neves, em Belo Horizonte, à Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma), por R$ 60 milhões.

O fechamento está previsto para o início de 2027. Os atendimentos estão sendo transferidos para a rede própria da empresa na capital mineira.

É a terceira venda de hospital em cerca de um ano, depois de Nova Serrana e Maringá, e a companhia diz que deve anunciar outras.

Aluguéis pagos à família controladora somam R$ 1,45 bilhão

Os contratos de aluguel com empresas da família Pinheiro, dona de 42,62% do capital, somavam R$ 1,45 bilhão em arrendamentos a pagar em setembro.

Parte desses imóveis era da Hapvida e foi vendida a uma empresa da família em sale and leaseback (venda do imóvel com aluguel de volta), com contrato de 20 anos a IPCA + 8,5% ao ano.

Os juros desses contratos somaram R$ 156,4 milhões em nove meses.

A empresa também pagou R$ 2,9 milhões pelo uso de um avião de uma empresa dos controladores em viagens da diretoria.