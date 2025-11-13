Invest

Hapvida (HAPV3) perde mais de R$ 7 bi em valor de mercado após balanço

As ações da companhia caíram mais de 40% nesta quinta

Elos Ayta: a Hapvida tinha um valor de mercado de R$ 16,1 bilhões ontem. Hoje, vale cerca de R$ 8,9 bilhões, segundo cálculos feitos pela consultoria. (Hapvida/Divulgação)

Letícia Furlan
Repórter de Mercados

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 14h00.

Última atualização em 13 de novembro de 2025 às 14h02.

Até as 13h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira, 13, a Hapvida (HAPV3)  já havia perdido R$ 7,26 bilhões em valor de mercado. As ações da companhia caíram mais de 40% nesta quinta, após um prejuízo líquido de R$ 57 milhões no terceiro trimestre de 2025.

A Hapvida tinha um valor de mercado de R$ 16,1 bilhões ontem. Hoje, vale cerca de R$ 8,9 bilhões, segundo cálculos feitos pela consultoria Elos Ayta.

O prejuízo registrado no balanço pela companhia considera efeitos não-recorrentes, como desvalorização de ativos intangíveis da empresa, o impacto de programas de remuneração e ressarcimentos ao SUS. No ano passado, o saldo negativo foi ainda maior, de R$ 71,3 milhões. O Ebitda ajustado recuou 2,1% na mesma base de comparação, para R$ 746,4 milhões.

Em relação ao segundo trimestre, a queda foi de mais de 17%, que surpreendeu negativamente o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

A Hapvida apresentou um trimestre de números fracos que podem aumentar a percepção de risco do mercado sobre a empresa. Segundo os analistas do banco, a sinistralidade ficou bem acima do esperado e a base de beneficiários teve crescimento orgânico pouco expressivo. Eles também destacam a dinâmica de fluxo de caixa livre, que consumiu R$ 51,9 milhões no trimestre.

"Nem é preciso dizer que esses resultados devem pesar de uma forma relevante nas expectativas de resultados para os próximos trimestres e anos", escreveram os analistas do BTG. O banco revisou as próprias estimativas, pois não espera mais expansão de margem para o próximo ano.

Nas novas projeções, Hapvida deve ter Ebitda ajustado de R$ 3,747 bilhões em 2026, uma queda de 20% em relação à estimativa anterior, e lucro líquido ajustado de R$ 1,22 bilhão, ante R$ 2,08 bilhões nos cálculos prévios.

