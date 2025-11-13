Hapvida (HAPV3) perde mais de R$ 7 bi em valor de mercado após balanço

Até as 13h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira, 13, a Hapvida (HAPV3) já havia perdido R$ 7,26 bilhões em valor de mercado. As ações da companhia caíram mais de 40% nesta quinta, após um prejuízo líquido de R$ 57 milhões no terceiro trimestre de 2025.

A Hapvida tinha um valor de mercado de R$ 16,1 bilhões ontem. Hoje, vale cerca de R$ 8,9 bilhões, segundo cálculos feitos pela consultoria Elos Ayta.

O prejuízo registrado no balanço pela companhia considera efeitos não-recorrentes, como desvalorização de ativos intangíveis da empresa, o impacto de programas de remuneração e ressarcimentos ao SUS. No ano passado, o saldo negativo foi ainda maior, de R$ 71,3 milhões. O Ebitda ajustado recuou 2,1% na mesma base de comparação, para R$ 746,4 milhões.

Em relação ao segundo trimestre, a queda foi de mais de 17%, que surpreendeu negativamente o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

A Hapvida apresentou um trimestre de números fracos que podem aumentar a percepção de risco do mercado sobre a empresa. Segundo os analistas do banco, a sinistralidade ficou bem acima do esperado e a base de beneficiários teve crescimento orgânico pouco expressivo. Eles também destacam a dinâmica de fluxo de caixa livre, que consumiu R$ 51,9 milhões no trimestre.

"Nem é preciso dizer que esses resultados devem pesar de uma forma relevante nas expectativas de resultados para os próximos trimestres e anos", escreveram os analistas do BTG. O banco revisou as próprias estimativas, pois não espera mais expansão de margem para o próximo ano.

Nas novas projeções, Hapvida deve ter Ebitda ajustado de R$ 3,747 bilhões em 2026, uma queda de 20% em relação à estimativa anterior, e lucro líquido ajustado de R$ 1,22 bilhão, ante R$ 2,08 bilhões nos cálculos prévios.