Crise no agronegócio faz Banco do Brasil reduzir dividendos após tombo no lucro

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O Banco do Brasil reduziu de 30% para 25% a parcela do lucro destinada ao pagamento de dividendos em 2026 e 2027, limitando a distribuição ao mínimo obrigatório. A decisão ocorre após o lucro líquido ajustado cair 66,5% no terceiro trimestre, para R$ 1,27 bilhão, em meio ao aumento da inadimplência no agronegócio. O banco também suspendeu os pagamentos intermediários de dividendos em 2027 e condicionou a distribuição do mínimo obrigatório à sua situação de capital no fim do exercício.

O Banco do Brasil (BBAS3) anunciou nesta quarta-feira, 11, que vai reduzir de 30% para 25% a parcela do lucro destinada ao pagamento de dividendos aos acionistas nos exercícios de 2026 e 2027. O novo percentual corresponde ao dividendo mínimo obrigatório previsto na política de remuneração do banco, ou seja, o menor valor que a instituição se compromete a distribuir aos acionistas de acordo com suas regras.

A decisão foi aprovada pelo Conselho de Administração e foi informada por meio de Fato Relevante. O anúncio veio após a divulgação do balanço do terceiro trimestre de 2026, quando o banco registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,27 bilhão, queda de 66,5% em relação aos R$ 3,79 bilhões registrados no mesmo período do ano passado.

No mesmo comunicado em que informou a mudança na política de remuneração, o BB classificou as medidas como de natureza "prudencial e temporária".

Segundo a instituição financeira, a decisão considerou, entre outros fatores, "a persistência da elevação da inadimplência na carteira de agronegócio e os seus reflexos sobre o custo do crédito e o lucro líquido, impactando as projeções de capital".

BB retira dividendos intermediários de 2027

A mudança significa que os acionistas receberão uma parcela menor dos resultados do banco. Além disso, não haverá distribuição de dividendos intermediários ao longo de 2027. A declaração e o pagamento dos proventos referentes ao próximo exercício ficarão condicionados à situação de capital da instituição no encerramento do ano.

O BB informou que, ao final de 2027, seus órgãos de administração avaliarão se as projeções de capital permitem a distribuição do dividendo mínimo obrigatório. Caso o pagamento não seja possível, a parcela do lucro que deixar de ser distribuída será destinada a uma reserva especial, que poderá ser revertida quando as projeções melhorarem, desde que os recursos não tenham sido consumidos.

Para 2026, o banco também cancelou os anúncios intermediários de dividendos que estavam previstos para 11 e 19 de novembro. O complemento necessário para atingir o dividendo mínimo obrigatório, calculado com base no resultado do exercício, será anunciado em 17 de fevereiro de 2027, com pagamento previsto para 10 de março.

Inadimplência pressiona resultados do 3° trimestre

A decisão sobre os dividendos ocorre em um momento de forte deterioração dos indicadores financeiros do Banco do Brasil. Além da queda de 66,5% no lucro ajustado do terceiro trimestre, a instituição reduziu pela metade sua projeção de resultado para 2026.

A nova estimativa é de lucro líquido ajustado entre R$ 9 bilhões e R$ 11 bilhões, ante a faixa anterior de R$ 18 bilhões a R$ 22 bilhões. Nos primeiros nove meses do ano, o banco acumulou R$ 8,6 bilhões em lucro ajustado.

Um dos principais fatores por trás da piora é o aumento do custo do crédito, que chegou a R$ 21,2 bilhões no terceiro trimestre, alta de 18,4% em relação ao mesmo período de 2025. O indicador reflete principalmente as provisões para cobrir possíveis calotes, em meio ao avanço da inadimplência no agronegócio.

A inadimplência acima de 90 dias na carteira total chegou a 6,08% em setembro, ante 4,51% um ano antes. No agronegócio, o índice avançou de 4,84% para 6,92% no mesmo intervalo. Entre os produtores rurais, a dificuldade de pagamento tem sido um dos principais desafios enfrentados pela instituição.

O impacto também apareceu na rentabilidade. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE), indicador que mede quanto o banco consegue gerar de lucro em relação ao capital dos acionistas, caiu de 8,4% no terceiro trimestre de 2025 para 2,8% neste ano.

Outro dado que ajuda a dimensionar a pressão sobre os resultados é o desempenho antes dos impostos. O Banco do Brasil registrou prejuízo de R$ 832 milhões nessa linha, revertendo o lucro de R$ 4,3 bilhões de um ano antes. O resultado final positivo foi sustentado por um efeito tributário de R$ 3,1 bilhões.

Diante desse cenário, o banco também revisou suas projeções para o custo do crédito em 2026, de R$ 65 bilhões a R$ 70 bilhões para R$ 80 bilhões a R$ 83 bilhões.

Ao justificar a redução dos proventos, o BB afirmou que as medidas buscam preservar a saúde financeira da instituição. No fato relevante, o banco destacou que as decisões "atendem ao melhor interesse da Companhia e à sustentabilidade de suas operações".