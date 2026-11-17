Em vez de percorrer menus para achar uma função, o dono de loja poderá simplesmente pedir ao sistema o que precisa. É essa a proposta do ZWeb Copiloto, ferramenta de inteligência artificial lançada pela Zucchetti Latam e integrada ao ZWeb, sistema de gestão (ERP) e automação comercial da companhia. A solução reúne 23 agentes de IA e será disponibilizada no fim de novembro.

A solução busca simplificar o acesso dos lojistas à tecnologia, permitindo que tarefas sejam executadas por comandos de voz ou texto, sem a necessidade de navegar por diferentes menus do sistema. Entre as funcionalidades estão consultas à situação financeira, verificação de contas em aberto, recebimento de parcelas e quitação de débitos.

Na área fiscal, o usuário poderá emitir notas, acompanhar o status de documentos e solicitar cancelamentos. A ferramenta também permite gerar relatórios de vendas, identificar os produtos mais vendidos, consultar comissões e metas e solicitar arquivos fiscais e contábeis.

O ZWeb Copiloto funciona por meio de uma interface conversacional integrada ao ZWeb, sistema de gestão empresarial (ERP) e automação comercial da companhia, operado na nuvem. O acesso poderá ser feito pelo computador, em uma aba lateral da plataforma, ou pelo celular, por meio do aplicativo ZWeb. Para utilizar o recurso, é necessário ter conexão com a internet e uma conta ativa no sistema.

A aposta da empresa acompanha um cenário em que a adoção de inteligência artificial pelo varejo ainda enfrenta obstáculos. Uma pesquisa da Central do Varejo em parceria com a Zucchetti Latam aponta que 59% das empresas do setor já utilizam a tecnologia. Entre as que ainda não adotaram soluções de IA, 70% indicam o desconhecimento como uma das principais barreiras.

A ferramenta foi desenvolvida para permitir que os comerciantes acessem diretamente as informações registradas no sistema. Os 23 agentes são divididos por áreas, como financeiro e caixa, e podem executar operações ou apresentar sugestões com base nos dados disponíveis.

“A ideia é que o lojista consiga conversar com o sistema e pedir o que precisa, sem ter que procurar cada função dentro da plataforma”, diz Marcelo Stivanello, gerente de Desenvolvimento da POS da Zucchetti. De acordo com ele, a ferramenta também foi desenvolvida para ir além da execução de comandos e oferecer sugestões com base nas informações disponíveis.

O uso de dispositivos móveis foi uma das oportunidades identificadas pela companhia para ampliar o contato dos comerciantes com a inteligência artificial. Segundo Bernardo Rachadel, diretor de Produto e Tecnologia da Zucchetti, o celular já está incorporado à rotina dos empreendedores, inclusive para atividades financeiras.

Apesar do avanço na adoção de tecnologia, Rachadel afirma que os estabelecimentos apresentam diferentes níveis de digitalização. Enquanto alguns já utilizam recursos de automação e autoatendimento, outros ainda dependem de sistemas antigos e enfrentam dificuldades para acompanhar as mudanças do setor.

O pequeno varejo é o principal público da unidade de ponto de venda (POS) da Zucchetti. A operação reúne atualmente 112 mil usuários, e suas soluções somam 389,5 milhões de notas fiscais emitidas por ano. No Brasil, a empresa atende mais de 100 mil clientes do segmento em 27 estados, por meio de uma rede com mais de 3 mil parceiros.

O desenvolvimento do copiloto faz parte do plano de investimentos em pesquisa e desenvolvimento da companhia, viabilizado por um financiamento de R$ 35 milhões aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio do Programa Mais Inovação. Anunciados em 2025, os recursos são destinados à criação de soluções de gestão operacional para micro e pequenas empresas do varejo, com foco em automação e digitalização.

Convenção Nacional Zucchetti

O lançamento aconteceu durante a Convenção Nacional Zucchetti 2026, realizada em 13 e 14 de novembro, em Balneário Camboriú (SC). Com o tema “Gigantes em Movimento”, o evento reuniu revendedores e desenvolvedores da marca no Brasil para apresentar novidades do grupo, discutir os impactos da Reforma Tributária e debater tendências do mercado de tecnologia e gestão empresarial.

A abertura contou com a participação de Alessandro Zucchetti, presidente do grupo, que destacou a relevância da operação brasileira, atualmente a maior filial da companhia fora da Itália.

Para Alessio Mainardi, CEO Latam da Zucchetti, a convenção também funciona como um espaço para apresentar aos parceiros as soluções desenvolvidas pela empresa e prepará-los para levá-las aos clientes.

“O ZWeb Copiloto representa um passo importante na nossa estratégia de tornar a tecnologia mais acessível e funcional para os negócios. A convenção é justamente uma oportunidade de apresentar iniciativas como essa aos nossos parceiros, mostrar os caminhos que estamos construindo e prepará-los para levar essas novidades aos clientes”, diz.

A Zucchetti Latam responde pelas operações do grupo italiano na América Latina e tem o Brasil como principal hub estratégico fora da Itália. Em 15 anos no país, a companhia investiu mais de R$ 1 bilhão em aquisições para ampliar sua presença e seu portfólio.

O grupo fornece software para 750 mil empresas em mais de 50 países e conta com 9 mil colaboradores. No Brasil, atende mais de 180 mil clientes e mais de 4 mil parceiros, com soluções de ERP, automação comercial, recursos humanos e assinaturas eletrônicas.