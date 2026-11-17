Só 16% dos profissionais liderados no Brasil dizem se sentir livres para discordar no trabalho sem calcular o custo antes de falar. Entre os líderes, o índice sobe pouco, para 20%.

Os números são da 9ª edição da pesquisa Inteligência Emocional & Saúde Mental no Trabalho, da The School of Life Brasil e da Robert Half, que ouviu 774 profissionais em julho de 2026.

Na outra ponta, 15% dos liderados preferem ficar calados porque consideram o ambiente inseguro. Entre os líderes, são 6%.

É esse silêncio que o Digio decidiu enfrentar em sala de aula. Gerentes do banco digital, controlado integralmente pelo Bradesco desde 2021, participam de um programa de desenvolvimento conduzido pela Saint Paul In Company, área de educação corporativa sob medida da Saint Paul Escola de Negócios, em São Paulo.

Um programa que começa pela confiança

A trilha passa por construção de confiança, resultado, visão sistêmica e accountability, a responsabilidade de responder pelo que se entrega. As aulas tratam de tomada de decisão e de relacionamento. Segundo Zizi Emily, professora da Saint Paul, o objetivo é que os gerentes executem com mais clareza, método e consistência, cresçam profissionalmente, gerem mais negócios e fortaleçam a relação dentro da própria turma.

Um dos módulos tratou de segurança psicológica e de conflitos. O conceito descreve um ambiente em que a pessoa pode expor dúvidas e erros sem medo de ser punida, inclusive diante de quem está acima dela na hierarquia.

“Você pode admitir falhas, admitir erros, admitir que não sabe tudo, que precisa fazer perguntas, mesmo quando o nível hierárquico é mais alto que o seu. Isso é super importante para um time engajado”, diz Zizi.

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Redes de confiança para tirar projetos do papel

Para os gerentes, a discussão tem efeito prático. Em um banco em que as entregas dependem de várias áreas, saber a quem recorrer e em quem confiar define se um projeto anda.

“Como é que a gente constrói redes de influência e redes de confiança para poder trabalhar no ambiente corporativo? São fatores importantíssimos para a gente conseguir entregar qualquer projeto”, diz Marina Malta, Gerente de vendas digitais do Digio.

Pequenas mudanças, resultados diferentes

Outro participante destaca o peso das técnicas simples. A proposta é ajustar a própria rotina em vez de tentar mudar tudo de uma vez. Muitas dessas práticas já são conhecidas, mas se perdem na correria do dia a dia, segundo ele.

“Com pequenas mudanças que você faz no seu próprio dia a dia, você pode ter resultados bem diferentes”, diz Caio, Gerente Comercial regional do Digio.

Num cenário em que a maioria escolhe com cuidado as palavras antes de falar com o chefe, uma pergunta feita a quem está acima pode ser o primeiro sinal de que o time mudou.

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