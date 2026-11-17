RESUMO ＋ A taxa média de turnover no Brasil subiu de 36,08% no primeiro semestre de 2025 para 36,56% no mesmo período de 2026, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No varejo supermercadista, Genival Beserra aponta a concorrência dos aplicativos e a gestão de pessoas como desafios para reter profissionais.

Por Genival Beserra*

O setor supermercadista brasileiro é, sem dúvida, um dos pilares da economia nacional. Isso não é fruto da minha paixão pelo assunto, é dado concreto do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O instituto aponta que o setor representa mais de nove milhões de empregos diretos e indiretos.

Apesar dos números expressivos, números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro relatam uma alta rotatividade de profissionais, o que representa um desafio importante para os supermercadistas.

Dados do Caged indicam que a taxa média de turnover no Brasil segue em evolução, passando de 36,08% no primeiro semestre de 2025 para 36,56% no mesmo período de 2026.

No Rio de Janeiro especificamente, o índice também apresentou crescimento, passando de 22,94% para 23,47%, segundo relatório da ASSERJ.

Aplicativos aumentam a concorrência por profissionais

Soma-se a esse cenário o número de ocupados em atividades mediadas por aplicativos, um fenômeno competidor recente, que avançou 25% de 2022 a 2024, enquanto o total de empregados do setor privado cresceu pouco mais de 3% no mesmo período.

Acredito que entre os fatores que podem contribuir para essa evasão, esteja sim na alta competitividade, mas também o desejo desses profissionais encontrarem maior liberdade de trabalhar e também se afastar de trabalhos geridos de maneira equivocada por muitas empresas.

Custos da rotatividade nos supermercados

Esse conjunto de fatores influenciam muito na rotatividade e essa constante elevação custa caro.

Para se ter uma ideia, a Academia Brasileira de Supermercados (ABS) analisa que a reposição de um profissional no Brasil pode representar de quatro a oito salários mensais, considerando as etapas de recrutamento, seleção e treinamento, além da perda de produtividade.

Fora que equipes constantemente renovadas enfrentam dificuldades para padronizar processos, oferecer atendimento qualificado e fidelizar clientes.

Liderança e contratação para reter profissionais

Reduzir esse problema exige uma mudança de perspectiva. As pessoas não podem ser tratadas apenas como recursos operacionais, mas como parte estratégica do negócio.

E em mais de 50 anos trabalhando diretamente com líderes do setor, constatei que o primeiro passo começa exatamente ali, na liderança.

Transparência nas decisões, comunicação aberta e uma cultura contínua de feedback são fundamentais para fortalecer a confiança e o engajamento.

A contratação também precisa ser mais criteriosa. É fundamental apresentar com clareza a rotina das lojas, os horários e as exigências de cada função.

Depois da admissão, os primeiros 90 dias devem contar com integração estruturada, treinamento prático e acompanhamento próximo dos gestores. Esse cuidado reduz inseguranças e desistências precoces.

Jornadas e planos de carreira no varejo supermercadista

Outro ponto decisivo é a organização das jornadas. A revisão das escalas, considerando alternativas como a escala 5x2, pode contribuir para diminuir o desgaste físico, as faltas e os pedidos de demissão.

Essa mudança, naturalmente, precisa respeitar a legislação e preservar a cobertura operacional das lojas.

Também precisamos oferecer perspectivas de futuro. Na verdade, diria que esse também é um ponto primordial.

Oferecer planos de carreira, capacitação e oportunidades de promoção para operadores de caixa, repositores e outros profissionais de entrada ajudam a demonstrar que existe espaço na rede para crescer.

Reconhecimento frequente, pausas adequadas e atenção à saúde mental complementam essa estratégia.

Como acompanhar desligamentos e preservar equipes

Por fim, manter um banco de talentos ativo permite contratar com mais planejamento, evitando decisões apressadas. O RH e as lideranças operacionais devem acompanhar indicadores de desligamento, identificar suas causas e agir sobre os problemas recorrentes.

Os supermercados dependem de pessoas para funcionar, atender e crescer.

Investir na retenção não é apenas reduzir despesas: é preservar conhecimento, fortalecer equipes e construir relações duradouras com os clientes.

Em um setor tão competitivo como esse, valorizar quem faz o negócio acontecer é uma decisão estratégica e muito, muito acertada.

*Genival de Souza Beserra é fundador da Academia Brasileira de Supermercados (ABS) e presidente do Conselho Diretor da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ). Há mais de 50 anos, ocupa posições de liderança no varejo, com passagens por empresas como Makro, Casas Sendas, Lojas Americanas, Continente, Prezunic, Costazul, Rede Uno e Super-Market.