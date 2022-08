Hapvida tem prejuízo de R$ 312 mi mas supera projeções em crescimento orgânico

A Hapvida (HAPV3) teve prejuízo de R$ 312,3 milhões no segundo trimestre deste ano, de acordo com o balanço divulgado pela companhia na noite desta quinta-feira, 11. O resultado reverteu lucro de R$ 104,6 milhões apurado no mesmo período do ano passado – uma queda de 398%.

Embora já esperado, o prejuízo ficou acima do esperado por analistas, que projetavam uma baixa em torno de R$ 200 milhões para a empresa no período, considerando as dificuldades de consolidação do porfólio após aquisições recentes – a fusão com a Intermédica foi finalizada em fevereiro deste ano.

Já o lucro líquido ajustado, que exclui plano de opções e a amortização de marcas e patentes e carteira de clientes, foi de R$ 241 milhões, queda de 11% frente aos ganhos de R$ 273 milhões em igual período do ano anterior.

No campo positivo, a empresa surpreendeu no crescimento orgânico, adicionando 139 mil novos clientes ao portfólio. O crescimento orgânico ficou acima do esperado por analistas, que projetavam média de 90 mil adições. O número também ficou acima dos 122 mil novos clientes que haviam sido divulgados em dados da Agência Nacional de Saúde (ANS) na última sexta-feira.

A receita líquida da companhia foi de R$ 6,08 bilhões, alta de 153% na comparação anual.

Já o Ebitda, principal indicador operacional da companhia, chegou a R$ 437,5, alta de 50% frente aos R$ 291,7 apurados no ano anterior. O Ebitda ajustado, que exclui plano de opções, atingiu R$ 582,3 milhões no trimestre, crescimento de 86,6% na comparação com

o mesmo período do ano anterior.

O índice de sinistralidade da companhia subiu para 72,3%, alta de 5,8 ponto percentual (p.p.) frente aos 66,6% do mesmo período do ano anterior.