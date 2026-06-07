Hezbollah confirma ter atacado o exército israelense

O Hezbollah afirmou neste domingo, 7, ter lançado um drone contra uma posição militar israelense no norte de Israel, horas depois de o governo israelense anunciar ataques a Beirute em resposta a ações do grupo.

Em comunicado, o Hezbollah disse ter atingido uma “reunião de soldados inimigos israelenses” no quartel de Dovev, localizado próximo à fronteira com o Líbano.

Segundo o movimento apoiado pelo Irã, a ação foi uma resposta ao que classificou como “violação do cessar-fogo” por parte de Israel e aos ataques israelenses contra vilarejos no sul do território libanês.

Mais cedo, Israel informou ter realizado bombardeios em Beirute, intensificando novamente as tensões na fronteira entre os dois países.

Os confrontos entre Israel e Hezbollah vêm se repetindo desde o agravamento da crise regional no Oriente Médio, aumentando o temor de uma escalada militar mais ampla na região.

*Com informações da AFP