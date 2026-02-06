Gastos bilionários da Amazon com IA derrubam ações em mais de 7%

As ações da Amazon (AMZN) operam em forte queda no pregão desta sexta-feira, 6. Os papéis chegaram a abrir com baixa superior a 9% e, por volta das 14h, recuavam 7,77%. O movimento ocorre um dia após a divulgação do balanço do quarto trimestre de 2025, que trouxe uma projeção de gastos elevados com inteligência artificial, acima do esperado pelo mercado.

A sinalização de investimentos robustos acendeu o alerta entre investidores, que passaram a temer que o atual boom da inteligência artificial possa se transformar em uma bolha.

Com o anúncio nesta quinta, 5, Amazon se soma a outras gigantes de tecnologia — como Alphabet, controladora do Google, Microsoft e Meta — que também divulgaram planos de expansão agressiva do capital investido e indicaram que esse ritmo deve continuar.

Somadas, Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta reportaram cerca de US$ 120 bilhões em investimentos de capital apenas no quarto trimestre. Segundo o Financial Times, esse valor pode ultrapassar US$ 660 bilhões ao longo deste ano, montante superior ao Produto Interno Bruto (PIB) de países como Emirados Árabes Unidos, Singapura e Israel.

A reação de Wall Street aos planos de gastos, no entanto, não foi uniforme. Enquanto as projeções apresentadas por Meta e Alphabet foram bem recebidas, os anúncios feitos por Amazon e Microsoft encontraram maior resistência do mercado.

De acordo com dados da FactSet, empresas como Amazon, Microsoft, Nvidia, Meta, Google e Oracle perderam, juntas, mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado na última semana.

Para Paul Markham, diretor de investimentos da GAM Investments, ações de empresas ligadas ao fornecimento de hardware para inteligência artificial devem continuar enfrentando forte volatilidade, à medida que o sentimento negativo se espalha pelo mercado.

Em entrevista à CNBC, Markham afirmou que persistem dúvidas sobre o tamanho final dos investimentos necessários, o retorno desses aportes e o risco de uma expansão excessiva da capacidade instalada.

Investimentos em IA podem chegar a US$ 200 bi, diz Amazon

No relatório do quarto trimestre, a Amazon informou que seus investimentos de capital podem alcançar US$ 200 bilhões em 2026 — mais de US$ 50 bilhões acima das estimativas dos analistas.

Embora a administração demonstre confiança no retorno de longo prazo, a falta de maior visibilidade tem incomodado investidores, segundo Mamta Valechha, analista de consumo discricionário da Quilter Cheviot.

“Passamos rapidamente do medo de ficar para trás para um cenário em que os investidores questionam cada detalhe dessa corrida da IA”, afirmou a analista à CNBC.

Analistas da DA Davidson também rebaixaram nesta sexta a recomendação das ações da Amazon de “compra” para “neutra”, citando preocupações com o volume de investimentos, riscos à liderança da AWS no mercado de computação em nuvem e o potencial impacto da inteligência artificial sobre o negócio de varejo da companhia.

De acordo com o relatório, diante dos resultados recentes da Microsoft e do Google, a AWS estaria perdendo vantagem competitiva e agora tentando recuperar terreno por meio de aportes mais elevados.

Os analistas também destacaram preocupação com a transição do varejo da Amazon para um ambiente digital cada vez mais baseado em interfaces de conversação, dominadas por plataformas como Gemini e ChatGPT.

Em contraste, a Apple — que vinha sendo pressionada por Wall Street em relação à sua estratégia de inteligência artificial e que historicamente investiu menos em capital do que outras grandes empresas de tecnologia — viu suas ações subirem cerca de 7% desde segunda-feira.

O movimento foi impulsionado pelo que o CEO Tim Cook classificou como uma demanda "impressionante" pelo iPhone.

Para Michael Field, estrategista-chefe de ações da Morningstar, os elevados investimentos das chamadas "Sete Magníficas" colocam o mercado diante de uma aposta binária. Segundo ele, o cenário pode resultar em retornos expressivos caso os investimentos se provem bem-sucedidos, ou em uma grande destruição de valor se não entregarem os resultados esperados.