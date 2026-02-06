Ibovespa acompanha bolsas nos EUA e vira para alta

O Ibovespa opera em leve alta nesta sexta-feira, 6, subindo 0,37%, aos 182.810 pontos, refletindo um ajuste técnico no mercado após a volatilidade observada no início do pregão. A reversão da queda registrada pela manhã mostra que os investidores começaram a diferenciar os papéis de maior valor de empresas mais pressionadas.

O principal índice de referência da B3 também é impulsionado pelas bolsas americanas, que sobem fortemente: Nasdaq (+1,64%), Dow Jones (2%) e S&P 500 (+1,47%). Já o dólar recua 0,77% a R$ 5,213, em linha com o enfraquecimento do dólar global, com o índice DXY caindo 0,33%.

Segundo Antonio Patrus, diretor da Bossa Invest, o movimento de recuperação do índice é puxado por ações mais resilientes, como o Itaú (ITUB4), que avança mais de 2%. Mas ações de peso, como Vale (VALE3) ainda limitam uma alta maios — a mineradora cai 0,61%.

“O início do dia foi marcado pela alta do dólar, gerando aversão ao risco e impactando particularmente commodities e grandes exportadoras. Mas a recuperação reflete um apetite por ações com fluxo de caixa previsível e maior resiliência a choques externos”, explica.

No setor de energia, a Petrobras (PETR4) também apresenta leve alta, impulsionada por expectativas de preços de petróleo mais estáveis, apesar da queda recente do barril. Nesta segunda-feira, tanto a referência WTI como o petróleo tipo Brent sobem mais de 1%.

Balanços

O mercado hoje repercute o balanço principalmente do Bradesco (BBDC4). O banco apresentou lucro líquido recorrente de R$ 6,5 bilhões no quarto trimestre de 2025.

A cifra veio levemente acima do consenso, que projetava a linha final do balanço em R$ 6,4 bilhões. O resultado é 20,6% maior que o registrado um ano antes.

Apesar de superar as expectativas, as ações caem 3%. Daniel Utsch, gestor de renda variável da Nero Capital, comenta que o que frustrou o mercado foi o guidance abaixo do esperado.

Leonardo Santana, especialista em investimentos e sócio da casa de análise Top Gain, complementa: "O mercado esperava um resultado maior ainda. E lembrando que a gente tem um famoso sobe no boato, cai no fato. Então, as ações do Bradesco já se valorizaram bem antes do resultado. Isso acaba tendo um efeito um pouco maior no setor financeiro no dia de hoje."

A Amazon (AMZO34) registrou lucro líquido US$ 21,2 bilhões praticamente em linha com o consenso do mercado, que esperava algo em torno de US$ 21,1 bilhões, mas o lucro por ação ficou abaixo das expectativas, em US$ 1,95 por papel. A meta das projeções apontava para US$ 1,97.

Os resultados abaixo do esperado derrubam os papéis, que caem 7% na sessão de hoje.