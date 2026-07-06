Focus, balança comercial e indústria e serviço dos EUA: o que move os mercados

O mercado financeiro inicia a segunda-feira, 6, calibrando suas estratégias com uma agenda econômica movimentada, repleta de indicadores de atividade setorial e discursos de autoridades monetárias. Após o fechamento das bolsas norte-americanas na última sexta-feira, 3, a liquidez global deve retornar à normalidade, colocando dados de serviços e indústria no topo das atenções.

O que acompanhar

A madrugada começa com foco na atividade econômica europeia. Logo cedo, às 3h, a Alemanha divulga o dado mensal de Encomendas à Indústria referente a maio. Na sequência, às 5h30, o Reino Unido reporta o PMI de Construção de junho, oferecendo um termômetro sobre o ritmo do setor imobiliário e de infraestrutura britânico.

No cenário doméstico, o principal gatilho da manhã ocorre às 8h25, quando o Banco Central publica o Boletim Focus. O relatório é monitorado de perto por investidores e analistas para checar as revisões do mercado financeiro para o IPCA, PIB, taxa Selic e câmbio.

Na última edição os analistas do mercado consultados pelo Banco Central mantiveram a expectativa do IPCA em 5,33%, primeira estabilidade em 15 semanas. A projeção da Selic para 2026 também ficou estável em 14%. Já a expectativa do PIB em 2026 aumentou de 1,98% para 1,99%, enquanto o dólar para este ano ficou na mesma projeção da última semana em R$ 5,20.

A partir do fim da manhã, as atenções se voltam para os Estados Unidos. Às 10h45, serão divulgados simultaneamente o PMI do Setor de Serviços e o PMI Composto da S&P Global, ambos relativos ao mês de junho.

Os indicadores ganham relevância adicional às 12h, quando Christopher Waller, membro do comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed), realiza um discurso que pode trazer pistas sobre os próximos passos dos juros americanos.

De volta ao Brasil, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços publica, às 15h, o resultado da Balança Comercial referente ao mês de junho, revelando o desempenho das exportações e importações do país.

Já na noite de segunda-feira, às 20h30, o foco se desloca para a Ásia. O Japão divulga os dados de Gastos Domésticos de maio, tanto na base de comparação mensal quanto na anual, servindo de balizador para o consumo e para as projeções da política monetária do Banco do Japão (BOJ).