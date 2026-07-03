Feriado antecipado? Saiba por que as bolsas nos EUA estão fechadas hoje

A New York Stock Exchange (NYSE) e a Nasdaq não abriram nesta sexta-feira, 3 de julho. As bolsas americanas anteciparam o feriado de 4 de julho, da Independência Americana, que será comemorado neste sábado. Por que isso acontece?

Este ano, um dos principais feriados do calendário americano cai num sábado. Pela regra de calendário das bolsas americanas, quando isso ocorre, o fechamento é antecipado para a sexta-feira anterior. Se caísse num domingo, o fechamento passaria para a segunda seguinte.

NYSE e Nasdaq seguem o mesmo calendário e observam dez feriados fixos por ano. A única exceção é a Sexta-Feira Santa, que nunca cai num fim de semana.

Não há pregão para ações, ETFs nem para os principais índices americanos, como S&P 500, Dow Jones e Nasdaq Composite. O mercado reabre na segunda-feira, dia 6, às 9h30 no horário de Nova York.

Mercado de títulos fechou mais cedo na quinta-feira

O mercado de títulos públicos (bonds) segue calendário próprio, definido pela Sifma (Securities Industry and Financial Markets Association). Além de fechar totalmente nesta sexta, as negociações encerraram mais cedo na quinta-feira, dia 2, antevéspera do feriado.

Compensação bancária não para

O sistema de compensação bancária segue lógica diferente quando o feriado cai em um sábado. Os bancos regionais do Federal Reserve, que processam transferências entre instituições pelo sistema ACH (que está por trás da maioria das transferências recorrentes nos EUA), permanecem abertos na sexta-feira anterior. Isso evita que pagamentos fiquem represados durante o feriado prolongado.

Por isso, bancos comerciais como Chase, Bank of America, M&T e Santander mantêm atendimento em horário regular nesta sexta. Aplicativos, caixas eletrônicos e canais digitais funcionam sem interrupção.

Volta à normalidade

Com o pregão fechado hoje e o feriado no sábado, Wall Street tem um fim de semana de três dias sem negociações. Os negócios recomeçam na segunda-feira, dia 6, no horário normal de abertura.