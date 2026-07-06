Focus: mercado reduz projeção de IPCA para 2026

Analistas do mercado consultados pelo Banco Central diminuíram a expectativa do IPCA em 2026, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 6.

A projeção da Selic para 2026 ficou estável em 14%.

A expectativa do PIB em 2027 aumentou, enquanto permaneceu com a projeção da última semana.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 caiu de 5,33% para 5,30%.

Para 2027, a expectativa avançou de 4,17% para 4,18%.

Em 2028, a projeção ficou em 3,70%. Para 2029, a estimativa permaneceu em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 ficou em 1,99%.

Em 2027, a projeção subiu de 1,68% para 1,69%. Para 2028 e 2029, a estimativa seguiu em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas mantiveram a expectativa para a Selic em 14%.

Em 2027, a projeção permaneceu em 12%.

A estimativa cresceu de 10,25% para 10,50% em 2028 e seguiu em 10% para 2029.

Câmbio

Os economistas mantiveram a expectativa para a cotação do dólar em 2026 em R$ 5,20.

Para 2027, a projeção permaneceu em R$ 5,28.

Em 2028, a estimativa ficou em R$ 5,35. Em 2029, a projeção ficou em R$ 5,40.