B3 começa a negociar opções de futuros de criptomoedas

A B3 anunciou o lançamento das opções sobre contratos futuros de três criptomoedas: bitcoin, ether e solana. O movimento amplia a oferta de produtos disponíveis na bolsa de valores brasileira para negociar ativos digitais.

Opções são derivativos nos quais o investidor adquire o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo a um preço de exercício definido previamente. Em opções sobre contratos futuros, o exercício não resulta na compra ou venda direta do ativo final, mas na possibilidade de assumir uma posição comprada (que ganha quando o ativo sobe) ou vendida (que ganha quando ele cai).

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De acordo com a B3, em alguns casos negociar a opção pode ser mais vantajoso do que comprar diretamente o contrato futuro, pois a perda do investidor fica limitada ao prêmio pago. Ou seja, o custo de aquisição da opção que dá direito a compra ou venda.

Em um ativo que é negociado a R$ 100, por exemplo, o investidor paga o preço cheio do contrato, que roda perto do preço à vista, esperando uma valorização. Ou ele pode comprar um contrato de venda à espera de uma queda.

Já em opções, o preço pago é só o do chamado prêmio da opção. Se o prêmio é R$ 5 e o ativo custa R$ 100, o investidor só perde os R$ 5 caso decida não exercer o direito de compra. Se o preço de exercício de uma opção de compra era de R$ 110 e o ativo subiu para R$ 130, por outro lado o investidor pode exercer o direito, comprar por R$ 110 um ativo que vale R$ 130, lucrar R$ 20 e subtrair desses R$ 20 os R$ 5 pagos no prêmio para chegar ao lucro total da operação.

Rafael Tsopanoglou Teodoro, gerente de Produtos de Moedas da B3, afirma que o lançamento das opções de criptomoedas busca “conectar o investidor brasileiro às principais tendências do mercado financeiro global”.

Os contratos serão negociados de forma independente, das 9h às 18h30.

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