Estrangeiros alimentam rali e colocam Ibovespa 4% abaixo de topo

As ações brasileiras rumam para o maior ganho anual desde 2019, com o otimismo de que as taxas de juro continuarão a cair na maior economia da América Latina, ao mesmo tempo que também irão parar de subir nos Estados Unidos. Ganhos adicionais podem surgir à medida que a entrada de recursos estrangeiros finalmente ganha tração.

O Ibovespa está apenas cerca de 4% abaixo do seu fechamento recorde e se beneficiou do fato de os investidores globais terem voltado a ser compradores líquidos no mercado doméstico. Estrangeiros adicionaram R$ 12,4 bilhões em ações brasileiras neste mês até o dia 20, no que caminha para ser o maior fluxo líquido mensal desde janeiro. O movimento também interrompeu três meses consecutivos de saídas.

A expectativa de que o pior já tenha passado para as empresas brasileiras – que sofreram com juros de dois dígitos e consumidores endividados – também impacta as empresas menores. O iShares MSCI Brasil Small Cap ETF recebeu a maior entrada diária desde agosto no início deste mês, enquanto as estimativas de lucro por ação para os próximos 12 meses do Ibovespa também foram revisadas para cima nas últimas quatro semanas.

