Ibovespa na máxima em 2 anos, PMIs e feriado nos EUA : 3 assuntos que movem o mercado nesta quinta

Os mercados se preparam para um dia de menor liquidez nesta quinta-feira, 23, com a ausência de grande parte dos investidores americanos.

Ação de Graças nos EUA

Esta quinta é feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos e, por isso, não haverá pregão à vista em Nova York. Os índices futuros seguem abertos, mas oscilam apenas perto da estabilidade nesta manhã. As negociações em Wall Street retornam na sexta-feira, 23, mas com tempo de pregão reduzido.

Na véspera, as bolsas dos Estados Unidos fecharam em alta, tendo como pano de fundo queda acima do esperado para os pedidos de bens duráveis.

Ibovespa na máxima em 2 anos

No Brasil, o Ibovespa encerrou o último pregão acima dos 126.000 pontos, com ajuda do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que demonstrou otimismo com a trajetória da inflação brasileira. Com a alta, o índice inicia esta quinta no maior patamar desde julho de 2021.

PMI na Europa

Sem grandes divulgações macroeconômicas previstas para hoje, os principais dados ficam a cargo dos Índices de Gerente de Compras (PMIs, na sigla em inglês) que saíram na Europa. Os números, mais uma vez, saíram majoritariamente abaixo da linha dos 50 pontos que divide a expansão da contração da atividade econômica. A boa notícia é que, embora negativos, os dados saíram melhores que o esperado.

O destaque positivo ficou com os PMIs de Serviços, que ficaram mais próximos da linha dos 50 pontos. O PMI de serviços da Zona do Euro foi de 48,2 pontos, enquanto o PMI Composto ficou em 47,1 pontos contra o consenso de 46,9. O PMI Industrial da região superou a estimativa em 0,4 pontos, ficando em 43,8 pontos.

No Reino Unido, que apresentou os melhores números, os PMIs Composto e de Serviços ficaram em 50,1 e 50,5, respectivamente.