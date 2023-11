Itaú BBA vê Ibovespa a 145.000 pontos com juro de um dígito

O Itaú BBA espera que uma recuperação no lucro das empresas brasileiras e perspectivas para uma taxa Selic de um dígito ao fim do atual ciclo de flexibilização monetária impulsionem o mercado de ações do país, que ainda negocia bem abaixo das médias históricas, de acordo com Daniel Gewehr, chefe de estratégia de ações para Brasil do banco.

Gewehr, que começou no Itaú no mês passado e acaba de divulgar seu primeiro relatório, projeta que o índice Ibovespa encerre o ano que vem a 145.000 pontos, sugerindo uma alta de 18% em relação ao fechamento de terça-feira de 123.165,76 pontos. Considerando o dividend yield potencial, o retorno total sobe em torno de sete pontos percentuais, segundo ele.

“O momentum operacional das companhias tende a melhorar e voltaremos a ter crescimento de lucro. Parece que estamos chegando no fundo do poço desse ciclo”, disse Gewehr, em entrevista. “Em uma escala de 0 a 10 — com 10 sendo mais otimistas —, estamos 7 em Brasil.”

O Ibovespa sobe mais de 12% no acumulado do ano, mas negocia a 8,1 vezes o lucro projetado para os próximos 12 meses, abaixo da média histórica de 10 anos de 11,0 vezes, segundo dados compilados pela Bloomberg.

Gewehr também destaca o posicionamento técnico leve, citando que os ativos sob gestão dos fundos de ações no Brasil atualmente representam 8% do total da indústria, abaixo dos 11% da última década. Os FIAs devem parar de sofrer com resgates e, aos poucos, tendem a começar a ver entradas líquidas, disse Gewher, que tem passagens por Wealth High Governance, Santander e Gerval Investimentos.

Equatorial, Localiza, GPS, Banco do Brasil e Suzano são os nomes preferidos na bolsa brasileira.

“Estou querendo ficar um pouco mais cíclico” dado que bancos e empresas ligadas à economia doméstica devem apresentar crescimento de lucro, enquanto o setor de commodities registra alguma queda, disse Gewehr. “Mas temos preferido nomes com rentabilidade sobre patrimônio ou retorno sobre o capital investido relevantes.”