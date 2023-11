Ibovespa deve incluir grande pagadora de dividendos em novo rebalanceamento, prevê BTG

As ações preferenciais da Isa CTEEP (TRPL4) têm tudo para passar a integrar o Ibovespa, o principal índice de ações da bolsa brasileira, em seu próximo rebalanceamento. Isso é o que afirmam os analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame). A primeira prévia do novo Ibovespa que irá vigorar entre janeiro e abril do próximo ano será divulgada em 1 de dezembro.

Pelos modelos do banco, a CTEEP deverá ocupar um espaço de 0,21% no índice, sendo a única entrante. O banco projeta que todas as outras 83 permanecerão no índice, sem exclusões.

"A CTEEP (TRPL4) teve um impulso em seu volume negociado devido às recentes discussões sobre a potencial venda da participação da Eletrobras na empresa. Mesmo que o volume negociado retorne aos níveis anteriores ao anúncio desta possível transação, acreditamos que ainda há grandes chances de a empresa ser incluída no índice", afirmaram os analistas em relatório.

Do setor de transmissão de energia, a CTEEP possui histórico de distribuição frequente de dividendos. Considerando os pagamentos dos últimos doze meses, a CTEEP estaria hoje com um divend/yield de 13,88%.

Com a inclusão da CTEEP , o BTG prevê que o peso do setor de serviços de utilidade pública no Ibovespa aumentaria em 0,19 ponto percentual. Por outro lado, os setores de bancos, metais e minerais e de óleo e gás percam 0,04 ponto percentual cada. As quedas, segundo o relatório do banco, deverão ser puxadas por uma menor presença de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Vale e Petrobras.

Para o rebalanceamento de maio, a previsão do BTG é de que as ações da Vivara (VIVA3) sejam incluídas.

Critérios de inclusão no Ibovespa