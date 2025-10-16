Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Dona da Ray-Ban tem receitas acima do esperado com venda de óculos inteligentes

Resultado do terceiro trimestre da empresa superou projeções de mercado em €200 milhões, impulsionada por produtos vestíveis e mercado norte-americano

Em julho, a direção financeira da EssilorLuxottica anunciou aumentos de preços nos Estados Unidos (Bloomberg/Getty Images)

Em julho, a direção financeira da EssilorLuxottica anunciou aumentos de preços nos Estados Unidos (Bloomberg/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 20h32.

A EssilorLuxottica, fabricante da marca Ray-Ban, divulgou nesta quinta-feira, 16, resultados do terceiro trimestre de 2025 acima das projeções do mercado. O faturamento alcançou €6,9 bilhões (US$ 8,1 bilhões), superando a previsão de €6,7 bilhões da LSEG.

De acordo com informações da Reuters, o desempenho reflete o crescimento nas vendas dos chamados produtos vestíveis - ou wearables - e a expansão na América do Norte, principal mercado da empresa.

As vendas na região norte-americana subiram 12,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, marcando uma aceleração em comparação com os trimestres anteriores. O aumento é atribuído à combinação de maior demanda por óculos inteligentes e estratégias de preços adotadas pela empresa.

Estratégia de preços e produção nos EUA contribui para o crescimento

Em julho, a direção financeira da EssilorLuxottica anunciou aumentos de preços nos Estados Unidos em média de um dígito, enquanto o CEO indicou que parte da produção poderia ser transferida para o país para reduzir impactos de tarifas de importação.

A empresa projeta que essas medidas beneficiarão a receita no segundo semestre de 2025, especialmente no segmento de óculos premium, onde o consumidor norte-americano arca com preços mais altos.

Meta investe na EssilorLuxottica

Em julho, a Meta anunciou que planeja comprar cerca de 3% da EssilorLuxottica, reforçando a parceria que existe desde 2021 no desenvolvimento de óculos inteligentes Ray-Ban e Oakley com inteligência artificial.

O investimento inicial era de US$ 3,5 bilhões, e havia planos de expandir a participação para até 5% no futuro, segundo a Bloomberg

O interesse em adquirir essa fatia já havia sido noticiado há um ano e comentado pelo CEO da EssilorLuxottica, Francesco Milleri, mas o acordo inicial só foi concretizado neste ano.

Acompanhe tudo sobre:ÓculosRay-Ban

Mais de Invest

Mega-Sena: veja as dezenas sorteadas do concurso 2.929; prêmio é de R$ 39,6 milhões

Peso argentino sob pressão: resgate americano pode não conter fuga de capitais

Mercado Pago supera Itaú em tráfego de usuários mensais, aponta estudo

Procon-SP pede informações sobre as novas tarifas 'básicas' das companhias aéreas

Mais na Exame

Minhas Finanças

Mega-Sena: veja as dezenas sorteadas do concurso 2.929; prêmio é de R$ 39,6 milhões

Marketing

Ellen Pompeo, de Grey’s Anatomy, diz que boas histórias ainda vêm da emoção — não da tecnologia

Brasil

Clima abafado e pancadas de chuva marcam a sexta-feira em São Paulo; veja a previsão completa

Negócios

Companhia aérea cobrará taxa extra para reclinar assentos da classe econômica