Óculos inteligentes com IA serão essenciais para o futuro, afirma Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg destaca que os óculos inteligentes com IA vão transformar a interação humana com a tecnologia, tornando-se tão essenciais quanto smartphones

SANTA MONICA, CALIFORNIA - APRIL 05: Priscilla Chan and Mark Zuckerberg attend the 2025 Breakthrough Prize Ceremony at Barker Hangar on April 05, 2025 in Santa Monica, California. (Photo by Craig T Fruchtman/Getty Images) (Craig T Fruchtman/Getty Images)