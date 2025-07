Meta investe US$ 3,5 bilhões na EssilorLuxottica para expandir participação em óculos com IA

Após o sucesso de seus Ray-Bans com inteligência artificial, que venderam mais de 2 milhões de unidades desde o ano passado, a Meta planeja expandir mais ainda suas atividades no mercado de óculos inteligentes. Para isso, a empresa adquiriu uma participação minoritária de cerca de 3% na EssilorLuxottica, maior fabricante óptica do mundo, em um investimento equivalente a US$ 3,5 bilhões.

Além disso, segundo fontes da Bloomberg, a empresa de Mark Zuckerberg está considerando um investimento adicional no conglomerado, o que poderia elevar sua participação para cerca de 5% no futuro. O interesse em adquirir essa fatia já havia sido noticiado há um ano e comentado pelo CEO da EssilorLuxottica, Francesco Milleri, mas o acordo inicial só foi concretizado agora.

Com o investimento, as ações da EssilorLuxottica dispararem até 6,9%, registrando o maior aumento intradiário desde abril de 2023. Tanto a Meta quanto a fabricante de óculos se recusaram a comentar oficialmente sobre o acordo.

Reforço da parceria entre as empresas

Este movimento fortalece ainda mais a parceria entre as duas empresas, que já colaboram no desenvolvimento de óculos inteligentes com IA. Desde 2021, a Meta vende óculos Ray-Ban com câmeras embutidas e assistente de IA. No mês passado, a colaboração foi expandida com o lançamento de dispositivos inteligentes da marca Oakley, também de propriedade do conglomerado.

O investimento também está alinhado com o foco crescente da Meta em inteligência artificial, refletido em aquisições bilionárias e na criação do Meta Superintelligence Labs (MLS), divisão estratégica da empresa para liderar esforços relacionados à tecnologia.

Óculos inteligentes fazem parte do plano de Zuckerberg para controlar a fabricação e distribuição de dispositivos próprios, em vez de depender de concorrentes, como acontece com os apps da Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp) para smartphones. Para a EssilorLuxottica, essa parceria oferece uma entrada mais profunda no setor de tecnologia, especialmente se as apostas futuristas da parceira se concretizarem.