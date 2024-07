Meta negocia comprar 5% da EssilorLuxottica, dona da Ray-Ban que comprou a Supreme, diz WSJ

A Meta, dona de Facebook, WhatsApp e Instagram, está negociações para comprar 5% da EssilorLuxottica, empresa dona de marcas como a Ray-Ban, que faz parceria há alguns anos com Mark Zuckerberg para óculos inteligentes.

Segundo reportagem do Wall Street Journal, as conversas seguem e podem não resultar em um acordo.

Com base no valor de mercado recente da EssilorLuxottica, uma participação de cerca de 5% poderia ser avaliada em cerca de 4,5 bilhões de euros, ou pouco menos de US$ 5 bilhões. O investimento seria relativamente pequeno para a Meta, dado o seu valor de mercado de cerca de US$ 1,2 trilhão.

As vendas dos mais recentes óculos inteligentes Ray-Ban da empresa, chamados Ray-Ban Meta, superaram as expectativas. Os aparelhos, parte importante da estratégia de da Meta de explorar novos tipos de negócio, permitem aos usuários tirar fotos e ouvir música com a armação dos óculos, entre outros recursos.

Ao adquirir uma participação na EssilorLuxottica, com sede em Paris, a Meta pretende aproveitar o impulso do sucesso do Ray-Ban Meta e construir mais dispositivos em conjunto, disseram pessoas familiarizadas com o assunto ao WSJ.

Laços antigos

Manter laços com a Luxottica é crucial para o sucesso dos óculos inteligentes e para as ambições da empresa de construir o chamado metaverso - principal motivo para a empresa de Mark Zuckerberg mudar de nome em 2021.

Espera-se que uma terceira geração de óculos Ray-Ban Meta esteja pronta para os consumidores a tempo da temporada de compras natalinas de 2025, segundo fontes disseram ao WSJ. Pode ser que o novo dispositivo inclua uma tela pequena também.

As duas empresas começaram a trabalhar para o lançamento dos óculos inteligentes Ray-Ban Stories de primeira geração, que foram colocados à venda em 2021. Na época, as duas empresas haviam concordado em desenvolver dois dispositivos.

Além da Ray-Ban, o grupo EssilorLuxottica é dono de Oakley, Persol, Oliver Peoples, Vogue Eyewear, Arnette, Alain Mikli, Costa, Bliz, Native Eyewear e Bolon. Marcas licenciadas também fazem parte do conglomerado, incluindo Giorgio Armani, Brunello Cucinelli, Burberry, Chanel, Coach, Dolce&Gabbana, Ferrari, Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Starck Biotech Paris, Swarovski, Tiffany & Co., Tory Burch e Versace.