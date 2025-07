Solaris chega ao Brasil com óculos de sol voltados a novas gerações

A varejista internacional de óculos de sol Solaris abriu sua primeira unidade no Brasil. A estreia da marca aconteceu neste mês no NorteShopping, no Rio de Janeiro. Voltada ao público jovem, a bandeira pertence à EssilorLuxottica e aposta em produtos de moda e preços acessíveis.

Fundada em 1994, em Paris, a Solaris está presente em países como França, Itália, Turquia, Malta e México. A proposta da marca é reunir diferentes estilos e tendências em um único ponto de venda. Entre as categorias oferecidas estão modelos clássicos, fashion, esportivos e de luxo.

No Brasil, o portfólio inclui grifes internacionais como Ray-Ban, Oakley, Michael Kors, Emporio Armani, Vogue Eyewear, Kipling, Ralph, Arnette, além da marca nacional Grazi Massafera. A empresa afirma que o objetivo é combinar variedade e tendências em um ambiente informal.

“A Solaris é o destino ideal para jovens que valorizam o estilo e as últimas tendências, aqueles que buscam uma experiência jovem e ousada”, diz Carolina Moreno, diretora de marketing para varejo da EssilorLuxottica no Brasil. “Informal e acessível, a marca tem frescor e inspiração que irão atrair as novas gerações de consumidores”, completa.

Nova no Brasil, a Solaris é uma marca de varejo do grupo EssilorLuxottica com foco em óculos de sol e no público jovem (Divulgação)

A expansão da marca no país já está em andamento. A segunda unidade foi inaugurada ainda neste mês no Shopping Metrô Itaquera, na cidade de São Paulo. A empresa não divulga o número total de lojas previstas para este ano.

A abertura das lojas faz parte da estratégia da EssilorLuxottica de ampliar a atuação no varejo nacional. A companhia já controla marcas como Óticas Carol e Sunglass Hut no país.

Globalmente, a EssilorLuxottica é responsável pelo design, fabricação e distribuição de produtos voltados à saúde da visão e moda. Entre as inovações desenvolvidas pela empresa estão as lentes Varilux, Stellest e Transitions, além de projetos com foco em óculos inteligentes. Com 200 mil funcionários e 18 mil lojas ao redor do mundo, o grupo teve receita de 26,5 bilhões de euros em 2024.