Petróleo acima de US$ 100 ainda domina projeções do mercado

A discussão sobre o fim da guerra no Irã derrubou o preço do petróleo nesta semana, mas analistas ainda enxergam um mercado pressionado por meses e mantêm projeções acima de US$ 100 por barril até 2027.

O temor dos investidores é que os danos continuem afetando a oferta global mesmo após um eventual acordo de paz entre Estados Unidos, Israel e Irã, mantendo pressão sobre combustíveis, inflação e ações de energia.

Os contratos futuros do Brent, referência internacional do petróleo, estão subindo 0,56% nesta sexta-feira, 8, a US$ 100,59. Parâmetro de preços nos EUA, o West Texas Intermediate (WTI) avança 0,04%, a US$ 94,88.

As ações de petroleiras acompanharam o movimento praticamente estável, com o ETF Energy Select Sector (XLE) caindo 0,02% no pré-mercado hoje em Nova York.

Preços vão continuar altos

Casas de análise ouvidas pela Barron's trabalham com preços elevados. O analista da Raymond James, John Freeman, espera o Brent em US$ 110 por barril no terceiro trimestre e em US$ 100 no quarto trimestre.

A avaliação dele é de que a normalização da produção e da logística global de petróleo será lenta. A expectativa é que somente no segundo trimestre de 2027 a projeção média ficará em torno de US$ 90 por barril.

Isso porque o tráfego do Estreito de Ormuz, rota estratégia que sofre com bloqueios desde o início do conflito no Oriente Médio, é responsável por 20% do escoamento global de petróleo.

Parte da produção da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos foi desviada para outros oleodutos, mas o volume compensado ficou limitado a cerca de cinco milhões de barris por dia, explicaram à Barron's.

Mercado vê déficit de oferta

Mais de 11 milhões de barris diários de produção foram paralisados no Oriente Médio ao longo da guerra, iniciada no dia 28 de fevereiro, e especialistas do setor avaliam que a retomada não será imediata.

O CEO da Kuwait Petroleum Corporation, Shaikh Nawaf Al-Sabah, relatou, em fala repercutida pela Barron's, que parte da produção pode levar meses para voltar ao normal.

A analista de petróleo da Rystad Energy, Paola Rodriguez-Masiu, avaliou que volumes "relevante" só devem voltar a cruzar o Estreito de Ormuz a partir de junho, com recuperação entre 80% e 90% da capacidade apenas em julho.

"O mercado físico não funciona com base em cronogramas políticos." Paola Rodriguez-Masiu, analista de petróleo da Rystad Energy

Já a S&P Global Energy aponta que cerca de um bilhão de barris deixaram de chegar ao mercado desde o início da guerra, o que fez países acelerarem o uso de reservas em 5,5 milhões de barris por dia neste trimestre.

Quando a produção voltar, parte da demanda global deve ser direcionada para a recomposição desses estoques, o que pode sustentar os preços em níveis elevados mesmo com o fim das hostilidades, explicou a especialista.

Danos em poços preocupam

A empresa de equipamentos para petróleo NOV vê que 500 mil e 2,5 milhões de barris diários podem ter sido perdidos de forma definitiva após o fechamento emergencial de poços durante a guerra.

O analista de energia e utilities da Janus Henderson, Noah Barrett, disse que ainda há incerteza sobre o tamanho real dos danos, mas avaliou que o setor continuará enfrentando riscos operacionais nos próximos meses.

Ele até classificou a queda recente das ações de energia como oportunidade de compra, principalmente para companhias com operações concentradas nos Estados Unidos, Canadá e América Latina.

"Há um certo otimismo hoje de que estamos mais perto do fim da guerra", pontuou. Todavia, "não acho que seja possível estalar os dedos e, magicamente, tudo volte ao normal", disse à Barron's.