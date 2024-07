Dólar sobe a R$ 5,65 em primeiro pregão de julho e bate máxima em 30 meses

Próximo das eleições municipais, Lula tem concentrado as críticas sobre o Banco Central, que, no intuito de controlar a inflação e suas expectativas, manteve a taxa Selic inalterada em 10,5% na última reunião do Comitê de Política Monetária. Em entrevista ao jornal O Tempo, na semana passada, Lula afirmou que a Selic a 10,5% é irreal. Nesta segunda, à Rádio Princesa, afirmou que "quem quer o Banco Central autônomo é o mercado".

Em resposta, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que ajustes fiscais baseados apenas em aumento de receita são ineficazes, podendo levar a menos investimentos, menor crescimento e inflação mais alta. Suas observações vieram após mencionar o impacto negativo das falas de Lula nos preços dos ativos. Campos Neto também destacou que a desconfiança nas contas públicas eleva os juros de longo prazo e as expectativas de inflação.

“A troca de farpas entre Lula e Campos Neto deteriorou o mercado, afetando negativamente o dólar, os juros futuros e as ações brasileiras, resultando em desempenho inferior ao de outros mercados emergentes”, afirma Luiz Bazzo, CEO do Transferbank.

Piora das expectativas

Diante da recente alta do dólar, economistas vêm revisando as projeções da moeda para cima. O reflexo tem surtido no Focus, boletim do BC que agrega a mediana das expectativas do mercado para uma série de indicadores, entre eles o câmbio. No Focus divulgado nesta segunda, as projeções do câmbio tiveram altas significativas em suas medianas: de R$ 5,15 para R$ 5,20 (2024), de R$ 5,10 para R$ 5,15 (2025), de R$ 5,15 para R$ 5,19 (2026), e de R$ 5,18 para R$ 5,20 (2027).