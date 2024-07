O dólar é amplamente reconhecido como uma moeda forte e global. Utilizado não apenas nos Estados Unidos, mas também em muitos outros países, é a moeda padrão para o comércio internacional. Nesse cenário, mesmo para brasileiros, dolarizar o patrimônio e a renda pode ser uma estratégia vantajosa.

Seja por meio da compra de franquias, imóveis ou investimentos financeiros, há diversas formas de garantir rendimentos em dólar, complementando as receitas em reais.

Dolarizar a renda significa receber parte ou a totalidade dos rendimentos em dólar. Isso pode ser obtido através de salários ou remunerações por trabalhos realizados no exterior ou por meio de investimentos que ofereçam rendimentos dolarizados. Com isso, o investidor pode diversificar sua fonte de renda, protegendo-se contra as flutuações do real e garantindo maior estabilidade financeira.

Veja a seguir 6 formas de investir no exterior:

1. Compra de imóveis no exterior

A aquisição de imóveis no exterior é uma das maneiras mais tradicionais de dolarizar o patrimônio. Esse tipo de investimento pode proporcionar rendimentos em dólar através da locação de propriedades. No entanto, é importante destacar a complexidade envolvida nesse processo. É necessário compreender a legislação local, os impostos envolvidos, além de contar com uma gestão eficiente do imóvel. Para os investidores que buscam segurança e estabilidade, o mercado imobiliário internacional pode ser uma opção.

2. Compra de franquias no exterior

Investir em franquias no exterior é mais uma alternativa para dolarizar a renda. Esse tipo de investimento permite ao brasileiro participar do mercado internacional de franchising, aproveitando-se do know-how de marcas consolidadas e modelos de negócios comprovados. Contudo, a compra de franquias também envolve desafios. É fundamental conhecer bem o mercado local, adaptar-se à cultura e legislação do país, além de contar com uma gestão qualificada para garantir o sucesso da operação. Apesar das complexidades, investir em franquias pode proporcionar rendimentos consistentes em dólar.

3. Investir em ações nos EUA

Uma das formas mais acessíveis para brasileiros dolarizarem parte de sua renda é investir na bolsa americana. Embora possa parecer complicado, investir no exterior tornou-se extremamente simples. Com uma conta global, é possível investir diretamente de casa, através de aplicativos de instituições financeiras, sem grandes complicações. O mercado de ações americano oferece inúmeras oportunidades para investidores brasileiros. Empresas consolidadas como Apple e Microsoft, entre tantas outras, frequentemente distribuem dividendos, permitindo que os investidores recebam rendimentos periódicos em dólar. Além disso, a valorização das ações pode proporcionar ganhos expressivos a longo prazo.

4. REITs

Os REITs (Real Estate Investment Trusts) são uma excelente opção para quem deseja investir no mercado imobiliário sem a necessidade de comprar imóveis físicos. Esses fundos investem em propriedades e distribuem os lucros aos acionistas na forma de dividendos, geralmente de maneira regular. Investir em REITs permite ao investidor brasileiro obter rendimentos em dólar de maneira prática e eficiente.

5. ETFs

Os ETFs (Exchange Traded Funds) são outra opção interessante. Eles permitem diversificar os investimentos de forma simples, replicando a performance de índices de mercado, setores específicos ou até mesmo commodities. ETFs costumam distribuir dividendos e cupons periodicamente, proporcionando ao investidor uma renda passiva em dólar.

6. Bonds

Outro investimento que pode proporcionar rendimentos em dólar são os bonds, ou títulos de dívida. Esses investimentos são considerados seguros e oferecem rendimentos periódicos através do pagamento de cupons. Bonds de empresas americanas ou de governos estrangeiros podem ser uma maneira eficaz de garantir uma renda dolarizada com pouco risco.