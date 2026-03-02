Dólar fecha em alta, mas distante da máxima do dia, a R$ 5,16

O dólar fechou em alta nesta segunda-feira, 2, após um dia marcado por forte volatilidade em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. A moeda americana encerrou as negociações com valorização de 0,62%, cotada a R$ 5,166.

Ao longo do pregão, o dólar chegou a subir mais de 1% e bateu a máxima de R$ 5,2141, acompanhando o aumento da aversão ao risco após os ataques coordenados de Estados Unidos e Israel contra o Irã, que culminaram na morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei. Com o passar das horas, no entanto, a moeda perdeu força e reduziu parte dos ganhos.

Com o fechamento desta segunda-feira, o dólar passou a acumular alta de 5,88% em 2026. Na última sexta-feira, 27, último dia útil de fevereiro, a divisa registrava queda de 6,44% no ano.

O movimento foi acompanhado por fortalecimento global da moeda americana. O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, avançava 1,01% às 17h12, aos 98,60 pontos.

Segundo William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, o mercado repetiu o padrão típico de momentos de tensão geopolítica, mas com rápida reversão.

"Vimos mercado abrindo e repercutindo o ataque de Israel e Estados Unidos ao Irã. Não era de surpreender uma volatilidade muito elevada. A maioria dos ativos reagiu ao tradicional playbook de guerra, mas retornaram muito rapidamente", afirma.

Segundo o especialista, o VIX, o índice do medo, disparou na abertura e depois cedeu, enquanto as bolsas americanas também inverteram o sinal ao longo do pregão, com índices como o S&P 500 e o Nasdaq Composite saindo do campo negativo, assim como o Ibovespa, no Brasil.

"No câmbio, a dinâmica foi a mesma. O dólar chegou a passar de R$ 5,20 e depois desacelerou, acompanhando essa mudança de humor do mercado", diz. Alves explica que, apesar da redução das tensões ao longo do dia, o cenário segue incerto e pode continuar gerando oscilações no curto prazo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou mais cedo, que as forças americanas projetaram um conflito de “quatro a cinco semanas” com o Irã, mas indicou que a operação pode se estender além desse prazo.

"Já estamos bem à frente das nossas projeções de tempo, mas seja qual for o tempo, está tudo bem, custe o que custar, nós sempre faremos... e temos feito isso desde o início, projetamos de 4 a 5 semanas, mas temos capacidade para ir muito além disso", disse Trump.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.