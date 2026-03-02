Após virada, Ibovespa fecha em alta de 0,3% com impulso de Petrobras

O estresse provocado pela escalada do conflito no Oriente Médio perdeu força ao longo do pregão desta segunda-feira, 2. Depois de abrir em queda e chegar a recuar mais de 1%, o Ibovespa se recuperou durante a tarde, embalado pela disparada do petróleo e pela forte alta das ações da Petrobras, e encerrou o dia com ligeira alta de 0,28%, aos 189.307 pontos, após oscilar entre 186.637 pontos na mínima e 190.110 pontos na máxima.

As petroleiras lideraram os ganhos ao longo da sessão, acompanhando o avanço das cotações internacionais da commodity.

A Prio (PRIO3) manteve a liderança do pregão do início ao encerramento das negociações, com alta de 5,12%, enquanto os papéis ordinários da Petrobras (PETR3) e preferenciais (PETR4) avançaram com força durante o dia, sustentando a recuperação do mercado, com alta de mais de 4%.

Na ponta negativa, a Braskem (BRKM5) permaneceu como a maior queda do dia, ao cair 3,55%. A companhia utiliza nafta e etano — derivados de petróleo e gás natural — como matéria-prima, e a disparada das commodities eleva a pressão sobre seus custos em um momento já desafiador para a empresa.

Petróleo dispara com bloqueios no Oriente Médio

O movimento foi desencadeado pela intensificação dos confrontos no fim de semana. No sábado, 28, Estados Unidos e Israel lançaram ataques coordenados contra o Irã.

Horas depois, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, havia sido morto nos bombardeios — informação posteriormente confirmada pelo governo iraniano. No domingo, os ataques e retaliações continuaram.

O temor de interrupções no fornecimento global de energia ganhou força com a interdição do estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa cerca de 20% da produção mundial de petróleo. Mais de 150 petroleiros estariam parados na região, ampliando o prêmio de risco geopolítico.

O petróleo fechou em forte alta. O Brent para maio, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), subiu 6,68%, a US$ 77,74 o barril. Já o WTI para abril, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), avançou 6,28%, a US$ 71,23 o barril.

Para Gustavo Trotta, especialista e sócio da Valor Investimentos, o dia foi marcado por forte volatilidade, mas com acomodação no período da tarde.

"O mercado começou o dia bastante estressado por conta da escalada dos conflitos no Oriente Médio, especialmente após os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. E ao longo da tarde, no entanto, a gente viu uma certa acomodação. As bolsas americanas praticamente zeraram as perdas, enquanto que no Brasil o Ibovespa já ensaiava uma alta, sustentado principalmente por Petrobras, que vinha subindo forte acompanhando esse movimento do petróleo", afirma Trotta.

Segundo ele, o ponto central segue sendo a commodity. “O petróleo ainda sobe mais de 5%, tanto o WTI quanto o Brent, refletindo principalmente a interdição do estreito de Hormuz, uma região estratégica para o fluxo global de petróleo. Enquanto essa situação não for normalizada, a tendência é que a commodity continue pressionada.”

Trotta também destacou que o câmbio e a curva de juros mostraram alívio parcial ao longo do dia. “No câmbio, a gente percebeu o dólar batendo R$ 5,21 na máxima do dia, mas já mostrando certo alívio, mesmo operando em alta. Lá fora, o DXY também sobe, indicando o fortalecimento global do dólar, e a curva de juros no Brasil reduziu um pouco o estresse no decorrer do pregão.”

Na avaliação dele, ajudou no humor a declaração de Trump ao estimar algo entre quatro e cinco semanas de conflito. “Apesar de dizer que a guerra vai durar o tempo que for necessário, o mercado interpreta qualquer sinalização de prazo como uma tentativa de limitar um cenário de incerteza".

Nos Estados Unidos, os índices fecharam sem direção única. O Dow Jones Industrial Average caiu 0,15%, aos 48.904,78 pontos. O S&P 500 avançou 0,04%, aos 6.881,62 pontos, enquanto o Nasdaq Composite subiu 0,36%, aos 22.748,86 pontos.