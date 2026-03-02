Guerra no Irã: Trump diz que 'grande onda' de ataques ainda está por vir

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira, 2, que uma “grande onda” do conflito com o Irã ainda está por vir.

Em entrevista à CNN, o republicano também afirmou que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão dando uma "surra" em Teerã.

"Eu acho que está indo muito bem. É algo muito poderoso e nós temos os melhores militares do mundo e estamos usando eles", definiu.

Assim como em entrevistas anteriores, Trump também reforçou que não deseja que os ataques durem por muito tempo. "Não quero ver isso durando muito tempo. Sempre achei que duraria quatro semanas e estamos à frente do planejado."

Paralelamente, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, também disse que os iranianos deveriam “aproveitar” o momento para promover uma mudança de regime, embora tenha ressaltado que a guerra não visa derrubar o governo iraniano.

Possibilidade de ataque terrestre no Irã

Ao New York Times, Donald Trump deixou em aberto a possibilidade de enviar tropas americanas para o solo iraniano "se necessário"

"Não tenho receio nenhum em relação à tropas em solo iraniano. Como todo presidente diz: 'Não haverá tropas em solo iraniano'. Eu não digo isso", declarou também nesta segunda-feira. "Eu digo 'provavelmente não precisamos delas', mas 'se forem necessárias'".

Ele disse que não se deixa influenciar pelas pesquisas que mostram desaprovação aos ataques. A fala dele se refere a uma pesquisa Reuters/Ipsos, divulgada no fim de semana, que mostrou que 43% dos americanos reprovam os ataques ao Irã.

Trump sugeriu que não estava preocupado, afirmando que precisa "fazer a coisa certa".

"Não acho que as pesquisas estejam baixas. Olha, independentemente de as pesquisas serem baixas ou não, acho que elas provavelmente estão boas. Mas não se trata de pesquisas. Não podemos deixar o Irã, uma nação governada por pessoas insanas, ter uma arma nuclear".