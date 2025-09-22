Dólar começa a semana em alta, na contramão do exterior

O dólar opera nesta segunda-feira, 22, com alta de 0,57% às 11h15 (horário de Brasília), a R$ 5,350, na contramão do exterior. Na última semana, a moeda caiu 0,62%, fechando a R$ 3,320 na sexta-feira. O DXY, índice que compara a moeda com outras seis divisas, recuava 0,14%.

“A moeda americana aqui ainda reflete os dados do mercado na semana passada. Aguardamos também para ver quais os pacotes de sanções econômicas os EUA vão fazer ao Brasil — se fizer algum pacote”, afirma Ian Lopes, economista da Valor Investimentos.

Na última semana, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que novas medidas contra o Brasil poderiam ser anunciadas nesta semana em resposta à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Cristiane Quartaroli, economista chefe do Ouribank, aponta que a alta de hoje tem a ver com uma correção das baixas das últimas semanas, quando o real se valorizou devido ao diferencial das taxas de juros nos EUA e no Brasil.

“O mercado trabalha com um pouco de cautela por conta dos indicadores que devem sair nessa semana, como a ata do Copom e o IPCA-15 aqui no Brasil, e alguns indicadores de atividade econômica e inflação nos EUA”, explica.

Projeções para o dólar

Segundo o Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central, a taxa básica de juros Selic terminará 2026 em 12,25%. Com relação ao câmbio, o mercado financeiro manteve a projeção de R$ 5,50 ao final de 2025. Há quatro semanas, o Focus estimava que a moeda norte-americana fecharia o ano cotada a R$ 5,59.

Em relatório divulgado na semana passada, analistas da UBS BB projetaram a moeda americana em R$ 5,40 no fim de 2025 e 2026, revisando estimativas anteriores, que eram de R$ 5,80 para o final de 2025 e R$ 5,86 para o final de 2026. Entre os fatores que favorecem o real citados pelo banco, está o afrouxamento monetário global. No entanto, uma volatilidade é esperada devido às eleições gerais de 2026, diz o UBS.

Já analistas do Itaú BBA revisaram a projeção da taxa de câmbio para R$ 5,35 em 2025, contra R$ 5,50 da projeção anterior. Para o fim de 2026, o banco projeta o dólar também a R$ 5,50. Os analistas atribuem a força do real a um cenário externo favorável, com o enfraquecimento global do dólar.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.