Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ibovespa começa semana em baixa e se distancia dos 146 mil pontos

No câmbio, o dólar era cotado a R$ 5,352 às 12h30 (horário de Brasília), em alta de 0,59%

Ibovespa: índice terminou a sexta-feira, 19, com alta de 0,26% (Paulo Whitaker/Reuters Internet)

Ibovespa: índice terminou a sexta-feira, 19, com alta de 0,26% (Paulo Whitaker/Reuters Internet)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10h49.

Última atualização em 22 de setembro de 2025 às 12h38.

O Ibovespa abriu a semana em queda. Por volta das 12h30 (horário de Brasília), nesta segunda-feira, 22, o principal índice da B3 caía 0,98%, aos 144.433 pontos. Na sexta-feira, 19, o índice fechou com alta de 0,26%, aos 145.878 pontos.

Já nos Estados Unidos as bolsas têm leve alta que, em cima dos recordes registrados nas últimas semanas, pode ser relevante. O Dow Jones subia 0,09%, o S&P 500 subia 0,17% e o Nasdaq 100, 0,15%. Nesta semana, investidores aguardam a divulgação do índice de preços PCE e acompanham falas de dirigentes do Federal Reserve, que podem indicar os próximos passos da política monetária americana.

No câmbio, o dólar era cotado a R$ 5,352 às 12h30 (horário de Brasília), em alta de 0,59%.

Boletim Focus

O Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 22, mostrou leve melhora nas expectativas de inflação e juros para 2026. A projeção do IPCA passou de 4,30% para 4,29%, enquanto a Selic foi ajustada de 12,38% para 12,25%. Para 2025, a estimativa de inflação se manteve em 4,83% e os juros em 15%.

As projeções para PIB e câmbio não tiveram alterações significativas. O crescimento esperado do PIB segue em 2,16% em 2025 e 1,80% em 2026, enquanto a taxa de câmbio foi mantida em R$ 5,50 para 2025 e R$ 5,60 em 2026. Para 2027 e 2028, as expectativas de inflação, juros e dólar também permanecem estáveis.

No radar hoje

Após uma semana decisiva para a política monetária, os mercados iniciam esta segunda-feira, 22, atentos aos próximos sinais sobre juros e inflação. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve cortou a taxa básica em 0,25 ponto percentual, para a faixa de 4% a 4,25% ao ano, enquanto no Brasil o Copom manteve a Selic em 15%, o maior nível em quase duas décadas.

A semana terá como destaques, no Brasil, a ata do Copom, o Relatório de Política Monetária e o IPCA-15 de setembro. Para hoje, a agenda doméstica traz a divulgação da balança comercial semanal e do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, marcado para as 15h.

Na frente política, os destaques ficam para o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura da Assembleia Geral da ONU, na terça-feira, 23, e para as negociações no Congresso em torno da isenção do Imposto de Renda, da MP do tarifaço e da regulamentação da reforma tributária. A oposição mantém a pressão com a PEC da Blindagem e a Lei da Anistia, que devem acirrar o clima político em Brasília.

Embraer fecha contrato com Latam

A Embraer conquistou uma vitória importante sobre a rival Airbus ao fechar contrato com a Latam Airlines, que agora passa a ser oficialmente cliente da fabricante brasileira.

O pedido anunciado nesta segunda-feira, 22, prevê 24 aeronaves firmes do modelo E195-E2, com possibilidade de outras 50 adicionais, totalizando até 74 unidades. As entregas começam no segundo semestre de 2026 e serão incorporadas à frota da Latam no Brasil, em uma expansão voltada sobretudo ao mercado doméstico e regional.

Mercados internacionais

As bolsas globais começaram a semana em tom misto nesta segunda-feira, 22. O destaque negativo ficou com a Índia, onde ações de tecnologia recuaram quase 3% após a decisão dos Estados Unidos de elevar a taxa para emissão de vistos H-1B. O Sensex encerrou em queda de 0,56% e o Nifty 50 recuou 0,49%.

Já em outros mercados da Ásia o movimento foi positivo, com o Nikkei 225 fechando em alta de 0,99% no Japão, o Kospi avançando 0,68% na Coreia do Sul e o CSI 300 da China subindo 0,46%. O Hang Seng de Hong Kong, porém, recuou 0,76%.

Na Europa, as bolsas abriram em queda, pressionadas principalmente pelo setor automotivo. Às 12h30, o Stoxx 600 caía 0,07%, o DAX da Alemanha recuava 0,48% e o CAC 40 da França perdia 0,34%. O FTSE 100, do Reino Unido, destoava ao operar com leve alta de 0,11%.

Acompanhe tudo sobre:IbovespaDólarbolsas-de-valoresAções
Próximo

Mais de Invest

Cosan (CSAN3) cai na bolsa após anúncio de capitalização; Raízen (RAIZ4) também recua

Dólar começa a semana em alta, na contramão do exterior

O Meli tem um 'atacadão' on-line para chamar de seu: conheça o Mercado Livre Negócios

Petrobras (PETR4; PETR3) paga 2ª parcela de R$ 11,7 bilhões em dividendos; veja quem tem direito

Mais na Exame

Economia

Isenção do IR poderá ser votada na semana que vem, diz Hugo Motta

Casual

Voo mais longo do mundo terá 29 horas de duração e sairá da América Latina; saiba mais

Ciência

Wegovy em comprimido? Semaglutida oral tem sucesso na perda de peso, diz estudo

Future of Money

Mercado de criptomoedas perde R$ 9 bilhões em 24 horas após correção intensa