Ibovespa começa semana em baixa e se distancia dos 146 mil pontos

O Ibovespa abriu a semana em queda. Por volta das 12h30 (horário de Brasília), nesta segunda-feira, 22, o principal índice da B3 caía 0,98%, aos 144.433 pontos. Na sexta-feira, 19, o índice fechou com alta de 0,26%, aos 145.878 pontos.

Já nos Estados Unidos as bolsas têm leve alta que, em cima dos recordes registrados nas últimas semanas, pode ser relevante. O Dow Jones subia 0,09%, o S&P 500 subia 0,17% e o Nasdaq 100, 0,15%. Nesta semana, investidores aguardam a divulgação do índice de preços PCE e acompanham falas de dirigentes do Federal Reserve, que podem indicar os próximos passos da política monetária americana.

No câmbio, o dólar era cotado a R$ 5,352 às 12h30 (horário de Brasília), em alta de 0,59%.

Boletim Focus

O Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 22, mostrou leve melhora nas expectativas de inflação e juros para 2026. A projeção do IPCA passou de 4,30% para 4,29%, enquanto a Selic foi ajustada de 12,38% para 12,25%. Para 2025, a estimativa de inflação se manteve em 4,83% e os juros em 15%.

As projeções para PIB e câmbio não tiveram alterações significativas. O crescimento esperado do PIB segue em 2,16% em 2025 e 1,80% em 2026, enquanto a taxa de câmbio foi mantida em R$ 5,50 para 2025 e R$ 5,60 em 2026. Para 2027 e 2028, as expectativas de inflação, juros e dólar também permanecem estáveis.

No radar hoje

Após uma semana decisiva para a política monetária, os mercados iniciam esta segunda-feira, 22, atentos aos próximos sinais sobre juros e inflação. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve cortou a taxa básica em 0,25 ponto percentual, para a faixa de 4% a 4,25% ao ano, enquanto no Brasil o Copom manteve a Selic em 15%, o maior nível em quase duas décadas.

A semana terá como destaques, no Brasil, a ata do Copom, o Relatório de Política Monetária e o IPCA-15 de setembro. Para hoje, a agenda doméstica traz a divulgação da balança comercial semanal e do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, marcado para as 15h.

Na frente política, os destaques ficam para o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura da Assembleia Geral da ONU, na terça-feira, 23, e para as negociações no Congresso em torno da isenção do Imposto de Renda, da MP do tarifaço e da regulamentação da reforma tributária. A oposição mantém a pressão com a PEC da Blindagem e a Lei da Anistia, que devem acirrar o clima político em Brasília.

Embraer fecha contrato com Latam

A Embraer conquistou uma vitória importante sobre a rival Airbus ao fechar contrato com a Latam Airlines, que agora passa a ser oficialmente cliente da fabricante brasileira.

O pedido anunciado nesta segunda-feira, 22, prevê 24 aeronaves firmes do modelo E195-E2, com possibilidade de outras 50 adicionais, totalizando até 74 unidades. As entregas começam no segundo semestre de 2026 e serão incorporadas à frota da Latam no Brasil, em uma expansão voltada sobretudo ao mercado doméstico e regional.

Mercados internacionais

As bolsas globais começaram a semana em tom misto nesta segunda-feira, 22. O destaque negativo ficou com a Índia, onde ações de tecnologia recuaram quase 3% após a decisão dos Estados Unidos de elevar a taxa para emissão de vistos H-1B. O Sensex encerrou em queda de 0,56% e o Nifty 50 recuou 0,49%.

Já em outros mercados da Ásia o movimento foi positivo, com o Nikkei 225 fechando em alta de 0,99% no Japão, o Kospi avançando 0,68% na Coreia do Sul e o CSI 300 da China subindo 0,46%. O Hang Seng de Hong Kong, porém, recuou 0,76%.

Na Europa, as bolsas abriram em queda, pressionadas principalmente pelo setor automotivo. Às 12h30, o Stoxx 600 caía 0,07%, o DAX da Alemanha recuava 0,48% e o CAC 40 da França perdia 0,34%. O FTSE 100, do Reino Unido, destoava ao operar com leve alta de 0,11%.