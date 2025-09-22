Após Super Quarta, mercado focará em novos sinais sobre juros e inflação no Brasil e nos EUA

Após uma semana decisiva para as taxas básicas de juros do Brasil e dos Estados Unidos, o foco dos mercados agora vai se voltar aos sinais que podem indicar para onde a política monetária de cada país vai a partir de agora.

Por aqui, além da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), o mercado deve reagir também à divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15).

Lá fora, as atenções se voltam à divulgação do PCE, métrica de inflação dos Estados Unidos preferida do Federal Reserve (Fed).

Nos EUA, o Fed cortou a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, reduzindo-a para uma faixa entre 4% e 4,25% ao ano. Essa foi a primeira redução de juros em 2025 após cinco reuniões de manutenção. A decisão não foi unânime: um membro do Fed, indicado por Donald Trump, votou por um corte maior, de 0,50 p.p.

O corte visa acomodar sinais recentes de enfraquecimento do mercado de trabalho e a moderação da inflação, abrindo espaço para novos cortes até dezembro.

No Brasil, o Copom decidiu manter a taxa Selic inalterada em 15% ao ano, nível mais alto em quase duas décadas. A manutenção aconteceu por causa da estratégia de controle da inflação, apesar de ter apresentado alguma melhora recente nos números.

A expectativa do mercado é que os juros brasileiros permaneçam estáveis até o início de 2026.

A semana no Brasil e EUA

A agenda econômica brasileira é intensa nessa semana, a começar com a divulgação da ata do Copom na terça-feira, 23, que poderá dar pistas sobre os próximos passos do Banco Central em relação à taxa Selic.

O comitê decidiu, na última quarta, manter os juros em 15% ao ano, em decisão unânime e amplamente esperada pelo mercado, na segunda manutenção consecutiva da taxa básica de juros.

Ainda no campo monetário, o Relatório de Política Monetária (RPM) sai na quinta, 25, acompanhado de entrevista dos diretores Gabriel Galípolo e Diogo Guillen.

Na quinta, também será dia do IPCA-15 de setembro. Outros dados relevantes incluem o IPC-S da FGV, o INCC-M e sondagens setoriais sobre a indústria, construção e confiança do consumidor.

O Banco Central ainda publica o Boletim Focus na segunda, além do fluxo cambial e a nota de setor externo.

Na terça, 23, a ANEEL completa a agenda com a definição da bandeira tarifária para a energia elétrica.

Agenda econômica internacional

No cenário internacional, o dado mais aguardado será divulgado na sexta-feira, 26, com o deflator do PCE (índice de preços de gastos com consumo pessoal) de agosto nos Estados Unidos.

No mesmo dia, os dados de gastos e rendimentos pessoais compõem um quadro para avaliar a resiliência do consumo americano e calibrar as expectativas sobre os próximos passos da política monetária.

Na quinta, 25, há a leitura final do PIB do segundo trimestre e a balança comercial de agosto.

Na terça, 23, o país divulga o PMI composto preliminar de setembro, que mede a atividade e a saúde dos setores manufatureiro e de serviços da economia americana.

Na Europa, a Zona do Euro e a Alemanha também divulgarão seus índices de confiança e atividade ao longo da semana.