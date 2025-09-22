Boletim Focus: mercado reduz expectativas do IPCA e Selic para 2026

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e da Selic para 2026, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 22.

Os analistas reduziram as projeções do IPCA para 2026 de 4,30% para 4,29%.

A expectativa da inflação para o fim deste ano se manteve no mesmo patamar da última semana, em 4,83%.

As projeções do PIB e do câmbio se mantiveram estáveis para 2025, 2026 e 2027.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 se manteve em 4,83%. Para 2026, o índice caiu de 4,30% para 4,29%.

Em 2027, o índice permaneceu em 3,90%, enquanto para 2028 a projeção também se manteve em 3,70%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 manteve a mesma projeção da semana passada, fechando em 2,16%. Para 2026, a expectativa também ficou estável em 1,80%. A estimativa de 2027 ficou em 1,90%, enquanto para 2028 permaneceu em 2,00%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, houve uma redução da projeção dos juros de 12,38% para 12,25%.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa do dólar para 2025 em US$ 5,50. A projeção do dólar para 2026 se manteve em US$ 5,60. Para 2027, a expectativa também é de US$ 5,60, enquanto para 2028, a projeção ficou em US$ 5,54.