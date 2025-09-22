Economia

Boletim Focus: mercado reduz expectativas do IPCA e Selic para 2026

Projeções do PIB e câmbio se mantiveram estáveis para 2025, 2026 e 2027

Estela Marconi

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 08h41.

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e da Selic para 2026, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 22. 

Os analistas reduziram as projeções do IPCA para 2026 de 4,30% para 4,29%.

A expectativa da inflação para o fim deste ano se manteve no mesmo patamar da última semana, em 4,83%.

As projeções do PIB e do câmbio se mantiveram estáveis para 2025, 2026 e 2027.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 se manteve em 4,83%. Para 2026, o índice caiu de 4,30% para 4,29%.

Em 2027, o índice permaneceu em 3,90%, enquanto para 2028 a projeção também se manteve em 3,70%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 manteve a mesma projeção da semana passada, fechando em 2,16%. Para 2026, a expectativa também ficou estável em 1,80%. A estimativa de 2027 ficou em 1,90%, enquanto para 2028 permaneceu em 2,00%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, houve uma redução da projeção dos juros de 12,38% para 12,25%.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa do dólar para 2025 em US$ 5,50. A projeção do dólar para 2026 se manteve em US$ 5,60. Para 2027, a expectativa também é de US$ 5,60, enquanto para 2028, a projeção ficou em US$ 5,54.

