Dólar cai mais de 1% e fecha a R$ 5,40 após tom duro do Copom

O dólar à vista caiu 1,17% nas negociações desta quinta-feira, 11, e encerrou o dia cotado a R$ 5,404, em um movimento de desvalorização muito mais intenso do que o observado no exterior.

No índice DXY, que mede a força do divisa frente a uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, o dólar recuou 0,30%.

A queda de hoje marca uma reversão da trajetória de alta da divisa americana registrada nos últimos dois dias. O real até abriu praticamente estável frente ao dólar, mas a tendência de baixa foi definida logo nos primeiros minutos do pregão.

Na sessão de hoje, o real se beneficiou da combinação de juros domésticos elevados e dólar global mais fraco, liderando os ganhos entre as moedas emergentes.

Segundo Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, a desvalorização do dólar foi impulsionada principalmente pelo tom mais duro do Copom, que reforçou a expectativa de Selic a 15% até março e elevou a atratividade do carry trade, além do enfraquecimento global da moeda americana após o corte de 0,25 ponto percentual pelo Federal Reserve (Fed).

Shahini destaca que a "sinalização de flexibilidade para novos ajustes nos juros após reunião do FOMC ontem também derrubou o dólar no exterior, com o DXY recuando e testando novamente à região de 97 pontos".

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.