Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta sexta-feira, 12

O Ibovespa sobe nas negociações nesta sexta-feira, 12, e ainda na primeira hora de negociação retornou aos 160 mil pontos. Às 12h19, a principal referência acionária do mercado brasileiro subia 0,57%, aos 160.095 pontos. Já o dólar, que iniciou a sessão em alta frente ao real e caiu, passou a subir 0,15%, a R$ 5,413, por volta das 12h30.

Com a queda, a moeda americana no Brasil destoa do movimento no exterior. No índice DXY, que mede a força do divisa frente a uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, o dólar registrava leve alta de 0,08%.

O dia é de agenda esvaziada de divulgação de dados econômicos. Os investidores devem acompanhar de perto os discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) marcados ao longo do dia. A autoridade monetária reconduziu nesta sexta, por unanimidade, todos os presidentes das unidades regionais do BC para novos mandatos de cinco anos, com início em 1º de março de 2026.

IA, varejo e noticiário político no radar

No Brasil, jogo eleitoral e as tensões no Congresso Nacional também continuam no radar do investidor.

Outro destaque é a divulgação do resultado dos serviços de outubro. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o setoravançou 2,2% em outubro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foi o maior patamar da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), realizada desde 2012.

O indicador é fundamental para medir o ritmo da atividade em um segmento que responde por mais de 70% do PIB, servindo como termômetro para o desempenho econômico no último trimestre.

Também está prevista a divulgação do Prisma Fiscal, relatório que consolida as expectativas para as contas públicas e pode influenciar a percepção sobre trajetória da dívida e espaço para políticas econômicas.

Desempenho ruim de tecnologia pesa sobre bolsas de NY

As principais bolsas de Nova York seguem, nesta sexta, sob pressão sobre o setor de tecnologia. Os índices Nasdaq e S&P 500 recuavam 1,18% e 0,73%, por volta das 12h35. O Dow Jones abriu em alta após ter renovado o recorde pelo terceiro dia consecutivo na sessão passada, mas no mesmo horário estava estável, com ligeiro avanço de 0,02%.

Por outro lado, as bolsas asiáticas fecharam em alta com a expectativa sobre novos cortes das taxas de juros americanas em 2026. O índice Nikkei, do Japão, fechou em alta de 1,4%. O Kospi, da Coreia do Sul, avançou 1,4% no encerramento.

O Hang Seng, principal referencial de Hong Kong, terminou o pregão com ganho de 1,7%, enquanto que na China continental, o Xangai Composto subiu 0,4%, e o Shenzhen Composto registrou alta de 0,7%. Em Taiwan, o índice Taiex avançou 0,6%.