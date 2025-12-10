Fed reduz juros nos EUA em 0,25 ponto percentual, conforme o esperado

O Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos Estados Unidos, reduziu a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual para a faixa de 3,50% a 3,75%. A decisão, divulgada após a reunião encerrada nesta quarta-feira, 10, do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), veio dentro do esperado pelo mercado.

A ferramenta Fed Watch, do CME Group, mostrava que 89% das apostas indicavam um corte dessa magnitude nos juros americanos.

É o terceiro corte seguido da taxa, mas a decisão não foi unânime. O diretor Stephen Miran votou por um corte maior, de 0,5 ponto percentual. Outros dois dirigentes do Fed, Austan Goolsbee e Jeffrey Schmid, defenderam que os juros fossem mantidos no patamar em que estavam, na faixa de 3,75% a 4%.

No comunicado, os dirigentes destacaram que os indicadores disponíveis sugerem que a atividade econômica dos EUA tem se expandido a um ritmo moderado, mas citam que o crescimento do emprego desacelerou ao longo de 2025, enquanto a taxa de desemprego subiu ligeiramente até setembro.

O Fomc também aponta que a inflação americana subiu desde o início do ano e permanece "um pouco elevada".

"O Comitê busca atingir o máximo de emprego e uma inflação de 2% no longo prazo. A incerteza sobre as perspectivas econômicas continua elevada. O Comitê está atento aos riscos para ambos os lados de seu duplo mandato e avalia que os riscos de queda para o emprego aumentaram nos últimos meses", afirmam no comunicado, justificando o novo corte nos juros.

A autoridade monetária acrescentou que continuará monitorando as implicações das informações recebidas para as perspectivas econômicas, e ressaltou que, caso a meta de 2% para emprego e inflação fiquem em risco, o Comitê poderá revisar sua política monetária.

O Fomc também anunciou que iniciará a compra de titulos do Tesouro americano de curto prazo. "Para manter um amplo suprimento de reservas de forma contínua", indica o documento.