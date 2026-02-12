Dólar acompanha o exterior e fecha em alta, a R$ 5,20

O dólar à vista voltou a subir nesta quinta-feira, 12, após ter encerrado a véspera no menor nível em quase dois anos. A moeda americana fechou em alta de 0,25%, cotada a R$ 5,20, revertendo parte das perdas recentes frente ao real.

Na quarta-feira, 11, o dólar havia recuado 0,18%, para R$ 5,187, repetindo o patamar registrado na segunda-feira, 9, o menor valor desde 28 de maio de 2024, quando terminou o dia a R$ 5,1534. A desvalorização da moeda americana ocorreu mesmo após a divulgação de dados mais fortes do mercado de trabalho dos Estados Unidos. O país criou 130 mil vagas em janeiro, segundo o relatório de empregos (payroll) divulgado pelo Escritório de Estatísticas do Trabalho (BLS).

Nesta quinta, a dinâmica foi diferente. O dólar chegou a abrir em leve queda, mas ganhou força ao longo da tarde, acompanhando o movimento externo. Para João Daronco, analista CNPI da Suno Research, a volatilidade reflete principalmente o fluxo global de investidores.

"O dólar tem sido muito impactado diante de um fluxo global dos investidores. Entendo que o movimento de hoje segue na mesma linha. Não há grandes razões que explicam tal volatilidade, entendendo-a como um movimento natural do mercado", afirma.

No exterior, o cenário também contribuiu para a alta da moeda. O índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, registrava ligeira alta de 0,06%, aos 96,98 pontos.

Segundo Bruno Perri, economista-chefe e sócio-fundador da Forum Investimentos, os mercados seguem ajustando posições após os dados de emprego mais fortes que o esperado nos Estados Unidos e reagem a resultados corporativos negativos, enquanto aguardam a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI), prevista para amanhã.

"O dólar está subindo lá fora também e o Brasil está acompanhando. Lá fora sobe por um pouco mais de aversão a risco, com o mercado vendendo ações e indo para as Treasuries. É uma reação ainda ao emprego mais forte e aguardando o CPI amanhã", disse Perri.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.