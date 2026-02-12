Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Fluxo estrangeiro na bolsa ultrapassa R$ 31 bilhões no ano

O volume anual já supera com folga todo o fluxo registrado em 2025, que foi de R$ 25,4 bilhões

Fluxo estrangeiro na B3: já foram 11 recordes em 2026, sendo dois apenas em 10 dias fevereiro (Germano Lüders/Exame)

Fluxo estrangeiro na B3: já foram 11 recordes em 2026, sendo dois apenas em 10 dias fevereiro (Germano Lüders/Exame)

Clara Assunção e Rebecca Crepaldi

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 18h15.

A Bolsa brasileira vive um rali que tem um protagonista claro: o investidor estrangeiro. Desde o início de fevereiro, entraram R$ 4,7 bilhões em capital externo, elevando para R$ 31,2 bilhões o saldo acumulado em 2026, de acordo com dados da B3 computados até o dia 10 de fevereiro.

O volume anual já supera com folga todo o fluxo registrado em 2025, que foi de R$ 25,4 bilhões.

Esse movimento ajuda a explicar a forte valorização do principal índice da Bolsa de São Paulo, o Ibovespa, que acumula alta de mais 18% nos primeiros 42 dias do ano. Já foram 11 recordes em 2026, sendo dois apenas em 10 dias fevereiro. Para efeito de comparação, em todo o ano passado o índice renovou suas máximas históricas em 32 ocasiões.

O que explica esse fluxo estrangeiro?

O principal atrativo, segundo analistas, ainda é o valuation. Apesar do rali recente, a Bolsa negocia a 10,5 vezes o lucro (P/L), patamar que representa retorno à média histórica e segue baixo em comparação internacional.

"Principalmente quando comparado ao mercado americano, onde os múltiplos seguem acima de 20x, ou ao MSCI Emerging Markets, com P/L próximo de 14x", afirmou à EXAME, Victor Penna, head de research do BB-BI.

Além do desconto relativo, o cenário global também favorece os emergentes. De acordo com Fábio Murad, economista e CEO da Super-ETF Educação, o enfraquecimento global do dólar — em meio a questões geopolíticas nos Estados Unidos — tem estimulado a migração de capital para esses mercados.

O resultado aparece no desempenho em moeda americana: o Brasil sobe cerca de 20% em dólar no ano, enquanto o Chile avança 12%, o Peru 35%, a Colômbia 20% e a Coreia do Sul quase 30%.

A liquidez elevada e as oportunidades de diversificação no universo emergente — especialmente em setores como bancos e commodities — também ajudam a atrair recursos para o país, mesmo na ausência de fatores domésticos significativamente positivos.

Acompanhe tudo sobre:bolsas-de-valoresIbovespaMercadosAções

Mais de Invest

Dólar acompanha o exterior e fecha em alta, a R$ 5,20

Vale a pena fazer seguro de celular para o Carnaval?

IPVA 2026: pagamento da cota única em São Paulo vence nesta quinta-feira, 12

Santander aposta em 'quadris sinceros' de Shakira para vender produtos financeiros

Mais na Exame

Pop

Por que o comportamento de Gabriela virou meme no BBB 26?

ESG

Indústria da moda não poderá mais destruir estoques na Europa

Marketing

Terceiro maior do Brasil, Grupo Petrópolis quer ser sinônimo de Carnaval

Mercados

Dólar acompanha o exterior e fecha em alta, a R$ 5,20